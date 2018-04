„Wir wollen jungen Eltern, als auch ,Bald-Eltern‘ die Möglichkeit geben, sich in gemütlicher Atmosphäre über Baby- und Kinderbedarf, Spielwaren, Gesundheit, Ernährung und Babypflege für Eltern und Kind zu informieren“, erklärt Bürgermeister Andreas Babler (SPÖ), der an der Organisation maßgeblich beteiligt war.

Gemeinsam mit der für Kinder- und Jugendangelegenheiten zuständigen SPÖ-Stadträtin Sandra Akranidis-Knotzer, SPÖ-Wirtschaftsstadträtin Manuela Rommer-Sauerzapf und SPÖ-Gemeinderätin Karin Blum hat er die Idee geboren, das familienfreundliche Angebot in der „Familienstadt Traiskirchen“, wie Babler sagt, um eine eigene Babymesse zu bereichern.

Hallo Baby: Die Vorträge

Auf Regionalität setzen

Mehr als 40 Austeller sind laut Veranstalter bei der Messen-Premiere dabei. Bei der Auswahl der Hersteller und Händler habe man besonders auf die Regionalität geachtet: „Unser Anliegen war es, möglichste viele regionale Aussteller und Vortragende für unsere Erlebnis-Messe zu gewinnen“, betont SPÖ-Wirtschaftsstadträtin Manuela Rommer-Sauerzapf. „Viele unserer Aussteller können sich als Ein-Personen-Unternehmen keinen Messestand bei großen Messen leisten. Die Plätze waren schnell ausgebucht. Mit den überschaubaren Standpreisen sind bei uns auch kleinere Unternehmen mit ihren individuellen Produkten und Dienstleistungen vor Ort zu finden.“

Hallo Baby: Die Aussteller

Buntes Programm

Neben der Expertenberatung an den Ständen gibt es an beiden Tagen Fachvorträge und Workshops. „In den Vorträgen geht es um Babypflege, Stillutensilien, Windeln und all das, was die junge Mutter eigentlich braucht.

Die Arbeiterkammer wird mit einer Expertin vor Ort sein, die mehr Klarheit in das komplexe Thema ,Kindergeld Neu“ bringt‘, so SPÖ-Kinder- und Jugendstadträtin Sandra Akranids-Knotzer. „Zum gleich selber aktiv werden und Ausprobieren laden die Baby-Yoga oder Shiatsu-Workshops ein. Auch für die kleinen Besucher gibt es jede Menge bunte Unterhaltung und Aktivitäten. Und auch für Ruhe ist gesorgt: ein eigener Still- und Wickelbereich bietet ausreichend Rückzugsmöglichkeiten.“

DIE FAKTEN

„Hallo Baby“, die Babymesse in Traiskirchen

21. und 22. April 2018, 10 bis 17 Uhr

Stadtsäle Traiskirchen, Hauptplatz 17

Eintritt frei