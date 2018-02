Hoher Besuch in Traiskirchen in der Vorwoche: Der derzeit amtierende russische Vizeminister für Arbeit und Sozialen Schutz, Grigorij Lekarev, besuchte mit einer hochrangigen Delegation die Stadt – „um sich über unser Vorzeigemodell in der sozialen Infrastruktur zu informieren“, wie Bürgermeister Andreas Babler (SPÖ) es formulierte.

Die Delegation selbst bestand aus hochrangigen Vertretern aus dem Arbeits- und Sozialministerium, Abteilungsleitern für Demographiepolitik, Finanzpolitik und internationaler Zusammenarbeit als auch Vertretern der unterschiedlichen Regionen Russlands.

Man habe sich beim Besuch ein Bild von „Best-Practice-Modellen für soziale Einrichtungen“ gemacht, so Babler: „Von großem Interesse war für sie nicht nur das System der Pflegebetreuung im Pflegezentrum, sondern auch unsere neue demographische Stadtteilplanung und das dichte Netz an städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen.“ Als Stadtchef sei er stolz, dass „Traiskirchen immer wieder als soziale Vorzeigestadt im Arbeitsbesuchsprogramm internationaler Delegationen fixer Bestandteil ist.“