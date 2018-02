Am 1. März diesen Jahres ist es soweit! Ab diesem Tag werden fast alle Heurigenlokale der Stadt Traiskirchen rauchfrei geführt – der Glimmstängel ist ab dann in den Räumlichkeiten nicht mehr erlaubt.

Bis auf ein Lokal schlossen sich alle Weinbaubetriebe dieser Initiative an, wie der Obmann des Weinbauvereins Traiskirchen, Robert Alphart, gegenüber der Badener NÖN erklärt: „Die Initiative ging von Winzern des Vereins aus, von der Stadtgemeinde wurden wir dabei tatkräftig unterstützt!“

Viele hätten laut Alphart bereits Vorkehrungen für das 2015 vom Nationalrat beschlossene generelle Rauchverbot in der Gastronomie getroffen. Die ÖVP-FPÖ-Bundesregierung kippte dieses Verbot allerdings. „Um diesen ewigen Diskussionen ein Ende zu setzen, haben sich nun viele Betriebe so entschieden. Der Wein und das Essen sollen künftig noch mehr im Mittelpunkt stehen“, freut sich Alphart über die geglückte Initiative.

Traiskirchens Bürgermeister Andreas Babler (SPÖ) – er ist selbst Winzer – ist überzeugt davon, dass man damit zu einer „Vorzeigestadt“ werde: „Viele Bürgerinnen und Bürger, aber vor allem auch viele Gastronominnen und Gastronomen, sind von dem jahrelangen Geplänkel rund um die Rauchregelungen in der Gastronomie verunsichert beziehungsweise enttäuscht. Mit dem aktuellen Regierungsübereinkommen ist dieser Umstand wieder verstärkt worden“, so Babler, der ergänzt: „Keiner weiß, wie es in dieser Frage des Rauchens in der Gastronomie mittel- beziehungsweise längerfristig weitergehen wird.“ Er selbst, so Babler zur NÖN Baden, unterstütze die Initiative nicht nur als Bürgermeister der Stadt, sondern auch als „kleiner Winzer“, wie er sagt. Die Weinhauer würden mit dieser Aktion „neue Maßstäbe in der kulinarischen Genusskultur“ setzen.