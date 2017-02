In der freitägigen Textilwerkstatt des Gartens der Begegnung ist ein besonderer Flüchtling im Einsatz. Obaidullah Sherzai, der im November 2015 nach Österreich geflüchtet ist, näht dort für sich und Freunde eigene Kleidung. Er hat damit in Afghanistan mit 12 Jahren begonnen, mittlerweile ist er gerade 18 geworden.

Obaidullah freut es, wenn er seine Schneiderkunst ausüben kann, denn leider hat er immer noch keine Arbeitserlaubnis, informiert Nikolai Ritter, Obmann des Gartens der Begegnung. Wie bei vielen anderen wurde sein Asylantrag zunächst abgelehnt. Obaidullah lässt sich aber nicht unterkriegen und will weiter seine Maßhemden anfertigen. Er hat nun schon einige Deutschkurse absolviert und will demnächst seinen Hauptschulabschluss in Traiskirchen nachmachen.

Hemden werden per Post zugeschickt

Damit nun alle ein Hemd bestellen können, die nicht zu ihm in die Nähwerkstatt nach Traiskirchen kommen können, um Maß zu nehmen, wurde kürzlich mit Radio-Moderator Hadschi Bankhofer ein Tutorial gedreht, wie man sich selber zu Hause vermessen kann. Das fertige Hemd wird dann einfach per Post zugeschickt.

Der Garten der Begegnung stellt als Verein eine Rechnung ausschließlich für das individuell verwendete Stoffmaterial. Zusätzliche Spenden an den Verein, der die Nähmaschinenwerkstatt aufgebaut hat, sind aber gerne gesehen.

Auf seiner eigenen Homepage zeigt der junge Schneider, wie seine individuell angefertigten Maßhemden aussehen und wie man dazu kommt: gartenderbegegnung.at/obaidullah