Der am Mittwoch veröffentlichte Endbericht des Rechnungshofes (RH) zur Überprüfung der Stadtgemeinde Traiskirchen bestimmt das Politgeschehen in der Stadt. Während SPÖ-Bürgermeister Andreas Babler die Ausführungen grundsätzlich positiv beurteilt, fordert die FPÖ den Rücktritt des Bürgermeisters.

Vizebürgermeister Franz Gartner und Bürgermeister Andreas Babler (SPÖ) bei ihrer Stellungnahme zum Rechnungshofbericht. | Andreas Fussi

Nachdem Babler im Frühjahr 2015 auf Unregelmäßigkeiten bei Verwaltungsakten im Kanalbereich aufmerksam gemacht worden war, ersuchte er im Herbst 2015 den Rechnungshof als übergeordnete und unabhängige Stelle offiziell um Prüfung des Sachverhalts. Die gesamte Stadtverwaltung wurde daraufhin von den Rechnungshofbeamten akribisch überprüft. Der Bericht habe laut Babler „Licht und Schatten“: Er spart nicht mit Kritik, findet aber auch lobende Worte.

Großes Lob für die finanzielle Situation

Hervorgehoben wurden die stabilen Finanzen, die sich im Vergleich zu anderen österreichischen Gemeinden sehen lassen können. Positiv erwähnt wurde, dass der Anteil der Haftungen reduziert, die Schulden um ein Drittel verringert und Rücklagen ausgebaut wurden sowie, dass die Liquidität gesichert sei. Die „freie Finanzspitze“ verzeichne einen 130-fachen Anstieg, wodurch weiter investiert werden könne.

Positiv hält der Rechnungshof auch fest, dass die Mehrheitsbeteiligungen Gewinne schreiben. Kritisiert wird, dass viele getroffene Vereinbarungen nicht schriftlich festgehalten wurden. „Dies wurde inzwischen nachgeholt“, informiert Babler.

Doppelfunktion: Prüfer sahen Unvereinbarkeit

Viele der kritisierten Punkte würden veraltete Strukturen und Lücken in den Kontrollsystemen betreffen. Die nicht vorgeschriebenen Abwasserabgaben belaufen sich auf insgesamt 1,52 Millionen Euro, wovon 619.000 Euro verjährt und uneinbringlich sind. Babler sieht sich durch den Rechnungshof hinsichtlich der Notwendigkeit einer Verwaltungsreform gestärkt. Ein großer Teil der 57 Empfehlungen wurde bereits umgesetzt oder sei in Arbeit, so Babler. Er habe eine Task Force eingerichtet, die die Umsetzung der Empfehlungen vorantreibe und als Kontrollinstanz diene.

Ein Teil der Kritik betrifft Bürgermeister Babler selbst. Der RH kritisierte, dass er mit Amtsübernahme im Mai 2014 seine Aufgabe als Vertragsbediensteter der Stadt beibehielt und diese Doppelfunktion erst zwei Jahre später im Rahmen der Gebarungsüberprüfung beendete – auf sein eigenes Betreiben hin, wie hervorgehoben wird.

Für Opposition ist der Bericht „unfassbar“

Der RH ist der Ansicht, dass die Funktion als Bürgermeister einer 20.000-Einwohner-Gemeinde mit der Aufgabe eines vollbeschäftigten Bediensteten nicht vereinbar war – insbesondere wegen des Rollenkonflikts und daraus resultierender Kontrolldefizite. Außerdem kritisierte der RH die fehlenden Zeitaufzeichnungen des Bürgermeisters als Vertragsbediensteter.

Während Babler die Rechnungshofprüfung als „richtige Entscheidung“ anpreist, um seinen Weg der Transparenz fortzuführen, schießt sich die Opposition auf ihn ein. „Der Bundesrechnungshofbericht bestätigt eindrucksvoll die von uns aufgezeigten Mängel“, so FPÖ-Klubobmann Reinhard Langthaler. FP-Stadtrat Anton Lojowski: „Der Bericht ist unfassbar und beschämend für die SPÖ. Ich fordere Bürgermeister Babler auf, politische Konsequenzen zu ziehen und zurückzutreten.“

Für VP-Stadtrat Roland Rollett zeige der Bericht, „dass in Traiskirchen Dinge passieren, die selbst wir nicht vermutet hätten.“ Er sei „eine empfehlenswerte Lektüre für interessierte Bürger mit Leidensfähigkeit“.

Bürgermeister Babler meint zur Rücktrittsforderung, das beeindrucke ihn so, „wie wenn ein Fahrrad in Trumau umfällt“. Die FPÖ agiere fast hysterisch, „das schade ihr selber“. Fakt sei, dass die Gemeinde „den offensivsten Weg gewählt“ habe, denn „der Rechnungshof ist kein Wunschkonzert“. Er nehme seine Verantwortung wahr.

Rund 100 Bürger betroffen

SPÖ-Vizebürgermeister Franz Gartner betont, es sei unfair aus dem Bericht eine „Causa Babler“ zu machen. Es gebe hunderte Bürgermeister, die ihr Amt nebensächlich ausüben und hauptberuflich in der öffentlichen Verwaltung tätig seien. „Es ist nicht Aufgabe des Rechnungshofes, das zu beurteilen.“

Rund 100 Bürger seien von einer fehlenden Abgabenvorschreibung betroffen. Sie werden nun eine Rechnung der letzten fünf Jahre bekommen. Bei sozialen Härtefällen gebe es aber die Möglichkeit von Ratenzahlungen.

Aufgrund der Dringlichkeit wurde übrigens sofort eine Stadtratssitzung einberufen, die für Montag (nach Redaktionsschluss) anberaumt wurde. Ein Gemeinderat soll innerhalb der gesetzlichen Frist ebenso sobald als möglich tagen, voraussichtlich noch dieses Jahr.