Die Geschenke waren für Kinder gedacht, die in sozial benachteiligten Verhältnissen aufwachsen und es im Leben nicht immer leicht haben. Über 100 Geschenke wurden in der Stadt verteilt. „Gerade Kinder aus wirtschaftlich schwachen Verhältnissen spüren ihre soziale Benachteiligung zu Festen wie Weihnachten“, so Andreas Babler.

Viele Spender haben dazu beigetragen, dass diese Aktion auch dieses Jahr wieder möglich war. Die Eltern konnten bei Gabriele Duffek im Sozialamt die Wünsche ihrer Kleinen deponieren und diese wurden dann von der Gemeinde aus den Spendenerlösen eingekauft und liebevoll verpackt. „Was immer auch woanders geschieht, wir in Traiskirchen bleiben eine solidarische Stadtgemeinschaft. Mein herzlicher Dank geht an alle, für die es inzwischen Tradition geworden ist, ein Stück ihres Glücks zu teilen. Wir helfen damit ganz direkt und unbürokratisch Traiskirchner Kindern, die es mit ihren Familien nicht so leicht im Leben erwischt haben“, so der Stadtchef.