Im „Leader“-Büro gab es mit Anfang des Monats einen Wechsel in der Geschäftsführung. Die ausgebildete Landschaftsplanerin und Mediatorin Anette Schawerda übernimmt ab sofort die Leitung des Regionsbüros von ihrer Vorgängerin Elisabeth Hainfellner.

Schwerpunktthemen der letzten Jahre waren der Triesting-Gölsental Radweg, das Schwarzföhrenprojekt, Maßnahmen im touristischen Bereich, wie etwa der Erlebnisweg Peilstein. Aber auch soziale Projekte im Rahmen der „familienfreundlichen Region“ standen am Programm. „Leader“ ist übrigens die Kurzbezeichnung eines Förderprogrammes der Europäischen Union, speziell für den ländlichen Raum.

Gute Zusammenarbeit mit Gemeinden

Das Programm für die laufende Periode 2014 bis 2020 wurde von Vertretern der Region entwickelt und wird laufend über Projekte umgesetzt. Infos dazu unter gibt es im Internet unter http://www.triestingtal.at/

Die frischgebackene Geschäftsführerin Anette Schawerda will den bisherigen Weg der projektbezogenen Zusammenarbeit auf regionaler Ebene fortsetzen: „Ich verstehe das Regionsbüro als Drehscheibe und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit den Gemeinden und allen aktiven Triestingtalern. Und falls jemand Ideen für Projekte hat, so bin ich unter der Telefonnummer 02672 870 01 oder per Email unter office@triestingtal.at erreichbar“.