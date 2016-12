Vorige Woche wählten die Parteimitglieder der SPÖ Trumau bei ihrer Jahreshauptversammlung im Trumauer Volksheim einen neuen Ortsparteivorstand. Bei der Wahl wurde SPÖ-Gemeinderatsklubsprecher und Europagemeinderat Markus Artmann einstimmig gewählt, nachdem der langjährige Vorsitzende Otto Pendl nicht mehr zur Wahl antrat.

Neben Artmann wurden 50 weitere, engagierte Menschen in den Ortsparteivorstand gewählt. Der neue Vorsitzende Artmann zollt seinem Vorgänger Respekt: „Otto hat Trumau prägend weiterentwickelt. Mit enormer Durchsetzungskraft und großem Umsetzungswillen hat er seine Ideen verwirklicht und Trumau zu einer Vorbildgemeinde gemacht.“

Müssen bunt und vielfältig sein

Auch beim restlichen Führungsteam der Ortspartei kam es zu einem Generationswechsel. Dem 41-jährigen Artmann stehen die 25-jährige Kerstin Bieringer und der 26-jährige David Majcen, beides Gemeindemandatare, als Stellvertreter zur Seite. Die Parteikassa verwaltet zukünftig der 37-jährige geschäftsführende Gemeinderat Jürgen Pitschmann. Zur Schriftführerin wurde die 20-jährige Gemeinderätin Vanessa Taschinger gewählt.

„Wir setzen aber nicht nur auf Jugend. Mir war es wichtig die Partei nicht in die Mitte, sondern in die Breite zu führen. Wir müssen bunt und vielfältig sein. Es freut mich einerseits, dass viele erfahrene Freunde weiter im Team bleiben und manche, die schon früher mitgearbeitet haben, jetzt wieder neu mitmachen“, so Artmann.

Für das Jahr 2017 planen der neue Parteichef und sein Team 14 Aktivitäten über das ganze Jahr hinweg. Artmann: „Wir wollen Aktionen setzen und aktiv sein. Alle, die dabei mitmachen und sich einsetzen wollen, sind willkommen. Wir müssen aber auch eine Zuhörpartei sein. Alle, die mit uns in Kontakt treten wollen, müssen gehört werden. Wir müssen für die Anliegen, Sorgen und Wünsche der Menschen ein offenes Ohr haben. Ich will deshalb neue Akzente setzen, wie wir als SPÖ noch direkter und noch öfter mit unseren Mitbürgern kommunizieren können.“