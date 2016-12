Bei der SP-Bezirkskonferenz in Günselsdorf kam es zu einem Generationswechsel in der Partei. Nach über zwei Jahrzehnten an der Spitze übergab Nationalrat Otto Pendl den Bezirksparteivorsitz an den Trumauer Bürgermeister Andreas Kollross. Pendl wird auch bei der nächsten Nationalratswahl nicht mehr antreten und Kollross soll Spitzenkandidat des neuen Wahlkreises Baden/Mödling werden. Auf der Landtagsliste soll Karin Scheele an der Spitze der Liste stehen.

Kollross nach seiner Ernennung: „Es ist für mich eine große Ehre, diese Funktion ausüben zu dürfen, obwohl ich sie nie angestrebt habe.“ Kollross sehe sich vor allem als Bindeglied in den 30 Gemeinden und bei den Funktionären. „Meine Aufgabe wird es sein die amtierenden Bürgermeister aber auch alle anderen Funktionäre bei ihrer Arbeit zu unterstützten“.

"Bezirks-Interessen verstärkt in Vordergrund"

Zu seinen politischen Schwerpunkten zählt Kollross, die Interessen des Bezirkes stärker in den Vordergrund zu stellen. Aber auch der öffentliche Verkehr sei ein wichtiges Thema für den Bezirk. Auf die Frage, wo der Unterschied zwischen der Politik von Otto Pendl und Andreas Kollross liege, antwortet er: „Jeder, der politisch aktiv ist, bringt auch seine eigene Persönlichkeit ein. Da die Charaktere unterschiedlich sind, wird auch der Stil ein anderer sein.“

Besonders wichtig sind dem frischgebackenen SP-Bezirksparteivorsitzenden, auch die befreundeten Organisationen wie SP-Pensionisten, Kinderfreunde und weitere zu unterstützen und diese auch in Gemeinden zu bringen, in denen sie bisher nicht aktiv tätig waren.

Kollross weiterhin Bürgermeister

Und die Frage nach der angeblichen Schließung des Badener Bezirksbüros beantwortet Kollross so: „Wir werden natürlich auch die Struktur der Organisation an die heutige Zeit anpassen. Ein Standort eines Büros ist dabei sicher nicht im Vordergrund. Wichtig sind die Arbeit und auch die Unterstützung in den Gemeinden. Wir sind da ja schon seit einigen Jahren dran, in Richtung Regionalisierung zu gehen. Daher ist es durchaus denkbar, dass wir auch im Bereich der hauptamtlichen Mitarbeiter künftig diese nicht von einem Bezirksbüro aus steuern, sondern von einem Regionalbüro aus. Ob dieses in Baden oder zum Beispiel in Mödling sein wird, wird man sehen.“

Kollross bleibt weiterhin Bürgermeister von Trumau und möchte die Bevölkerung stärker einbinden. „Ich habe nach meiner Wahl auch an alle SPÖ Mitglieder einen Brief geschrieben, in dem ich alle einlade, mir ihre Vorstellungen und Ideen mitzuteilen und dafür auch meine Handynummer bekannt gegeben. Mir ist es wichtig, für alle Mitglieder da zu sein.“