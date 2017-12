"Dieses Licht ist ein Auftrag. Friede ist ein Auftrag. Friede wächst von unten und kann nicht verordnet werden!" - Jean-Claude Juncker (Präsident der Europäischen Kommission)

Über 30 Jahre ist es nun schon her, dass die Aktion Friedenslicht vom ORF OÖ ins Leben gerufen wurde. Seit 1986 kommt dieses ganz besondere Licht aus der Geburtsgrotte in Betlehem und findet seinen Weg über Rom, Brüssel und schließlich über Linz zu uns nach Österreich. In der oberösterreichischen Landeshauptstadt wird es durch die Feuerwehr, das Rote Kreuz, die Pfadfinder und andere Organisationen in die Bundesländer weiter getragen.

Dieses Jahr trugen es die Jugendfeuerwehrmitglieder aus den Feuerwehren St. Aegyd/Markt und Rainfeld (BFKDO Lillienfeld) Lisa Gruber und Florian Turnwald nach Niederösterreich - genauer gesagt nach Bad Vöslau - wo es an die NÖ Feuerwehrjugend verteilt wurde.

In der örtlichen Stadtpfarrkirche konnten neben hunderten Feuerwehrjugendmitgliedern, Feuerwehrkameraden und Privatpersonen, auch Landesfeuerwehrkommandant LBD Dietmar Fahrafellner, Bezirksfeuerwehrkommandant LFR Anton Kerschbaumer und weitere hochrangige Feuerwehrvertreter von Landesfeuerwehrkurat Pater Stephan Holpfer begrüßt werden. Vertreter aus der Politik und die Bürgermeister aus Bad Vöslau und Sooß ließen es sich ebenfalls nicht nehmen, dieser vorweihnachtlichen Veranstaltung beizuwohnen.

Um 17 Uhr begann unser Kamerad Pater Stephan mit dem Wortgottesdienst. In seiner heurigen Weihnachtsgeschichte betonte er die bedeutung von Freiwilligkeit, Kameradschaft und Freundschaft.

Die Verteilung des Lichtes übernahmen wieder die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Bad Vöslau. Die Kinder und ihre Betreuer warteten geduldig auf die Verteilung und gaben das Licht auch untereinander weiter.

Der anschließenden Einladung ins Feuerwehrhaus von Bad Vöslau folgten abermals zahlreiche Jugendgruppen. Die Kameraden der FF Bad Vöslau versorgten alle mit leckerem Essen und einem köstlichen, selbstgemachten Punsch.