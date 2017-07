Am 42. Scheunenfest der Freiwilligen Feuerwehr, das am 15. und 16. Juli stattfinden wird und anlässlich der Eröffnungsfeier der Firma Nitzky werden vom Veranstalter zwei Gratis-Bungee-Sprünge in der NÖN verlost. Wer sie gewinnen will, mailt an: redaktion.baden@noen.at

Am Samstag beginnt der Festbetrieb bereits um 14 Uhr mit den Bungy-Sprüngen, die dann bis 23 Uhr absolviert werden können. Aber natürlich gibt es neben den Jumps noch jede Menge weiterer Attraktionen am Scheunenfest.

Ab 21.30 Uhr präsentiert sich die Feuerwehrscheune in Tracht. Es spielt die bekannte Live-Musikgruppe „Lauser“. Am Sonntag erwartet die Besucher ab 10Uhr ein Frühschoppen mit den „Gipfelstürmern“. Für die Kinder gibt es ein großes Kinderprogramm mit einer Gratis Hüpfburg. Natürlich wird während des Festbetriebes für eine große Auswahl an Speisen gesorgt sein.

Die Feuerwehrmitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Unterwaltersdorf freuen sich, viele Gäste am Scheunenfest begrüßen zu dürfen.