Unterwaltersdorf

Am Valentinstag war der Unterwaltersdorfer Unternehmer Paul Wagner gerade mit seinem Lieferwagen in Wien unterwegs, als er beobachtete, wie ein Mann die Auslagenscheibe eines Juwelier-Geschäftes einschlug und mit seiner Beute – mehreren Uhren – flüchtete. Der Täter fühlte sich schon sicher, doch er hatte die Rechnung ohne Paul Wagner gemacht.

Täter mit Auto verfolgt

Es war gegen 13.40 Uhr, als Wagner auf dem Weg zu einem Kunden Zeuge des Vorfalls in der Äußeren Mariahilferstraße wurde. „Ich fuhr sofort mit dem Auto hinter dem Mann her“, erzählt der Unterwaltersdorfer. Als der Verdächtige dann durch einen Park abhauen wollte, stellte Wagner seinen Wagen ab und nahm zu Fuß die weitere Verfolgung auf.

Während er dem Mann folgte, alarmierte er über sein Handy die Polizei. „Ich blieb am Telefon und gab ständig durch, wohin der Mann flüchtete“, erzählt er. Durch den Park, über den Gürtel, bis zu einer Straßenbahnstation. „Bei der Straßenbahnhaltestelle dürfte sich der Mann bereits sicher gefühlt haben und legte eine der gestohlenen Uhren auf seinem Handgelenk an. Dann stieg der Mann entspannt in die Straßenbahn ein“, so Wagner.

In Straßenbahn geschnappt

Als die Straßenbahngarnitur wegfahren wollte und im selben Moment der erste Streifenwagen der Polizei um die Kurve bog, musste Wagner schnell handeln. „Ich stoppte mit Handzeichen den Fahrer“, so der Held des Tages. Mit der Polizei durchsuchte er dann die Straßenbahn und zeigte den Polizisten den Verdächtigen. Als die Beamten ihn aus der Straßenbahn holten, schrie er laut herum, doch Sekunden später hatte der Mann neben der gestohlenen Uhr auch die Handschellen der Polizisten am Arm.

Ohne das beherzte Eingreifen des Unterwaltersdorfers wäre der Täter wahrscheinlich davon gekommen, denn die Überwachungskamera des Juweliers war ausgerechnet an diesem Tag nicht in Betrieb. Auf die Frage, ob er wieder so handeln würde, meint Paul Wagner: „Selbstverständlich , das gehört zur Zivilcourage. Jeder von uns muss für sein Geld arbeiten, da kann es nicht sein, dass Menschen stehlen und so andere schädigen, dafür hab ich absolut kein Verständnis.“