Montagnachmittag ist in der Theodor Gülcher Gasse in einer Wohnung eines Mehrparteienhaus ein Feuer ausgebrochen.

Anrainer alarmierten die Einsatzkräfte, worauf die Feuerwehr, ein Rettungswagen des ASB Ebreichsdorf und der Notarzt aus Baden aurückten. Anfangs musste davon ausgegangen werden, dass sich noch Personen im Objekt befinden. Die Wohnung stand in Kürze in Vollbrand und griff auch auf andere Wohnungen über.

25-Jähriger wurde spontan zum Lebensretter

Gemeinsam mit zwei Nachbarn wurde der 25-jährige KFZ-Techniker Dominik Mandl am Montagnachmittag zum Lenbensretter. „Ich habe meine Freundin und unsere Kleine gerade zum Balett gebracht, als ich im Vorbeifahren Rauch in einer Gasse in Unterwaltersdorf bemerkte“, erzählt Dominik Mandl. Er ließ seine Lieben aussteigen und fuhr sofort zurück um nachzuschauen, ob er sich geirrt hatte oder es wirklich brannte.

Als er nur wenige Minuten später in der Theodor Gülcher Gasse ankam, bemerkte er sofort den Ernst der Lage. „Ich sah, wie ein Mann hektisch vor einem Fenster stand aus dem dichter Rauch drang. Ich wusste sofort, da ist noch jemand drinnen“, so der Helfer. Sofort stieg er aus seinem Fahrzeug und rannte in das Haus.

"Ich habe nicht viel überlegt sondern einfach gehandelt"

Im Innenhof bemerkte er, wie ein Nachbar versuchte mit einer Leiter die Tür zur Brandwohnung aufzubrechen. „Ich habe dann mit ihm gemeinsam die Tür aufgebrochen, doch wir mussten sofort zurück gehen, da dichter Rauch in der Wohnung war. Man sah nicht einmal die Hand vor seinen Augen“, so Mandl. Während er gemeinsam mit dem Nachbarn und dessen Freund vor der Türe überlegte, was sie machen könnten, dürfte sich durch einen Luftzug der Rauch kurz gelichtet haben.

„Wir sahen dann im dichten Rauch im Vorraum Füße“, schildert er die dramatischen Sekunden. Die drei Helfer zögerten keine Sekunde, hielten den Atem an, rannten noch einmal in das brennende Haus, schnappten die 87-jährige Pensionistin und brachten sie in Sicherheit. „Wir haben sie dann zu Nachbarn in ein Haus gegenüber gebracht“, erinnert sich 25-Jährige der nach dem Eintreffen der Rettung und der Feuerwehr in sein Auto stieg und wieder nach Hause fuhr. Im Gespräch mit der MONATSREVUE schildert der Mann noch einmal die dramatischen Minuten. „Ich habe nicht viel überlegt sondern einfach gehandelt, als mir klar war, dass da noch jemand im Haus war“, so der Kfz-Techniker.

Zwei weitere Wohnungen wurden schwer beschädigt

Die 87-jährige Pensionistin, in deren Wohnung das Feuer aus bisher ungeklärter Ursache ausgebrochen war, wurde vom Notarzt versorgt und mit dem ASB Ebreichsdorf ins Krankenhaus gebracht. Ihr geht es den Umständen entsprechend gut. Bei dem Brand wurden auch zwei weitere Wohnungen schwer beschädigt. „Wir haben gerade Ersatzquartiere organisiert, sollten diese notwendig sein“, so Vizebürgermeister Johann Zeilinger. Bei den betroffenen Wohnungen handelt es sich um Gemeindewohnungen.

Insgesamt waren sieben Feuerwehren mit über 100 Mann im Einsatz, um den Brand zu löschen und ein weiteres Übergreifen auf andere Gebäudeteile zu verhindern. Der Brand befand sich unmittelbar hinter dem Feuerwehrhaus in Unterwaltersdorf.