Neuzugang bei den "Inkunabeln und Alten Drucken": Missale Augustense aus dem 16. Jahrhundert

Pfarrer i.R. Willi Heinrich Knapp schenkte dem Stift den aus dem Jahr 1555 aus der renommierten Druckerei Sebald Mayer (Augsburg) mit Holzschnitten von Matthias Gerung.

Durch eine Widmung am Innendeckspiegel und die Tatsache, dass der Text des Mess-Kanons fehlt, macht das Messbuch zu einem Einzelstück.



Pfarrer i. R. Willi Heinrich Knapp schenkte dem Stift Heiligenkreuz einen Druck aus dem Jahr 1555. Für Heiligenkreuzer Sammlung „Inkunabeln und Alte Drucke“ stellte Werk der Druckerei Sebald Mayer in Dillingen eine wertvolle Bereicherung dar. Die Holzschnitten stammen von Matthias Gerung. Pfarrer Knapp wurde wurde 1964 im Dom zu Mainz zum Priester geweiht und war in verschiedenen Pfarren tätig. Ab 1994 war er Landespolizeidekan in Hessen. 1980 erwarb er in einem Antiquariat dieses Messbuch.

Das Messbuch entstand im Auftrag des Augsburger Bischofs Otto Kardinal Truchseß von Waldburg zur Zeit der katholischen Reform in Deutschland.

Die Druckerei Sebald Mayer war bekannt für die hohe Qualität: besonders hervorgehoben werden bei den Arbeiten dieser Druckerei die geschmackvolle Gestaltung, die übersichtliche Gliederung und der saubere und klare Druck. Das Missale aus 1555 ist drucktechnisch eine der bedeutendsten Arbeiten der Druckerei Mayer, auch in künstlerischer Hinsicht wertvoll durch die Holzschnitte von Matthias Gerung.

Eine Besonderheit des Exemplars, das sich nun im Stift Heiligenkreuz befindet, ist eine Widmung am Innendeckspiegel mit den Wappen des Caspar von Berndorff zu Pähl und Steinbach (zwei schreitende Bären auf Goldgrund und zwei Zangen auf rotem Grund) und seiner Ehefrau Anna von Berndorf, geborene Anna von Gumppenberg (Schrägbalken in Silber auf rotem Grund verziert mit grünen Seeblättern).

Das von einem illusionistischen Rahmen umgebene Blatt zeigt unter der Jahreszahl 1591 zwei große farbige Wappen. Links steht das Wappen des Caspar von Berndorff zu Pähl und Steinbach, rechts das Wappen seiner Ehefrau Anna von Berndorf, geborene Anna von Gumppenberg. Beide Wappen finden sich auch auf der Grabplatte der Ehegatten in der Pfarrkirche St. Laurentius in Pähl (Oberbayern). Der 1589 gestorbene Caspar von Berndorff war Kammermeister am Münchner Hof.

Die Widmung im Heiligenkreuzer Missale gibt nun Auskunft über das weitere Leben der Anna von Berndorf. Zwei Jahre nach dem Tod Ihres Ehemanns wohnte die Witwe „im fürstlichen panmarkht zu Diessen“ (Dießen am Ammersee in Oberbayern). Dort vermachte sie am 25. April 1591 das Missale dem „gotzhaus zum gotsakher“ (wohl die Friedhofskirche St. Johann).

In der stark fehlerhaften Grabinschrift in Pähl wird Annas Sterbejahr mit 1692, wahrscheinlich richtig 1592, angegeben. Ihr Sterbeort wird mit dem in der Edition der Inschriften der Pfarrkirche Pähl nicht lokalisierten „Bairdtisten(n)“ ausgewiesen. Dabei könnte es sich um eine verballhornte Form von „Bayerdießen“ handeln, einer alten Bezeichnung für Dießen am Ammersee.

Eigenartiger Weise fehlt in dem Messbuch der Text des Kanons. Jedenfalls ist es eine Bereicherung für die Sammlung historischer Messbücher in Stift Heiligenkreuz, in der es sich sonst zumeist um Ausgaben des Missale Cisterciense oder um römische Messbücher handelt.

Außerdem ist das Messbuch durch die Informationen im Widmungstext eine Quelle für die bayrische Landesgeschichte.

