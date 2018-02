Märchenhafter Antrag am Valentinstag!

Heiratsantrag am Badener Hauptplatz live im TV .

Vor den Kameras des ORF NÖ stellte Christian Plasser seiner Eva-Maria Lang heute am Hauptplatz in Baden die wohl schönste Frage der Welt. Wie die Herzdame auf diesen romantischen Heiratsantrag am Valentinstag reagiert hat, konnten tausende Menschen live auf Radio NÖ mitverfolgen.

Der zukünftige Bräutigam kommentiert seinen Aufsehen erregenden Antrag mit einem spitzbübischen Augenzwinkern: "Ich hab immer gesagt, dass wenn ich einmal um die Hand einer Frau anhalten sollte, ganz viele Menschen mit dabei sein sollen. Das sollte uns mit der ORF-Übertragung ja gelungen sein..."