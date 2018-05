Damit sich alle Rennradfahrer und jene, die es noch werde wollen optimal auf den 3. Velo/Run am 16. September vorbereiten können, werden gemeinsam mit dem Pfannberger-Cycling Team Trainingsausfahrten organisiert.

Die erste Ausfahrt findet am 16. Mai um 18 Uhr statt. Die Plätze sind limitiert. Exklusiv für NÖN-Leser werden 5 Plätze verlost. Wer gewinnen will: redaktion.baden@noen.at.

„Ich freue mich, dass ich als Inhaber des exklusivsten Radgeschäftes in der Region den Velo/Run auch dieses Jahr wieder unterstützen kann“, ist Geschäftsführer Christian Pfannberger begeistert. Der ehemalige Profi-Rennradfahrer bietet in in Baden eine große Auswahl und Top-Beratung.