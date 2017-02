Tipp: Jetzt Karten für die besten Events sichern! Im neuen NÖN.at/ticketshop.

DI, 21. FEBRUAR

Baden: Diavortrag „Skandinavien - der Weg zum Nordkap“ von Sepp Puchinger - Theater am Steg, 19.15 Uhr.

Konzert - Maria Bill singt Edith Piaf und Jacques Brel - Cinema Paradiso, 20 Uhr.

Traiskirchen: Abendsprechstunden des Bürgermeisters - Rathaus, telefon. Terminvereinbarung unter 050355-302 oder -304.

Tribuswinkel: Informationsabend in der „Montessorischule Martina Wurzer“ - Kirchenplatz 11, 18.30 Uhr.

MI, 22. FEBRUAR

Pfaffstätten: Jahresabschlussfeier & Vorstellung des Fahrtenprogrammes - Seniorenbund - GZ, 15 Uhr.

DO, 23. FEBRUAR

Baden: Badener Jazzcafé - Peter JANISCH Quintett - Café Central, 19.30 Uhr.

Infoabend - Lehre mit Matura - LBS, 18.30 Uhr. Einstiegskurse für NeueinsteigerInnen - ab 21. März, Di + Do 18.30 - 21.35 Uhr. Infos & Anmeldung BFI 02622/83500, www.bfinoe.at.

Aktive Diabetiker Austria - Selbsthilfegruppe Baden - Vortrag von Univ.Doz.Dr. Gerald Gatterer „Geistig fit ins hohe Alter - Möglichkeiten und Empfehlungen“ - Clubraum Badener Hilfswerk/Pergerstr. 15, 17 Uhr.

Weinverkostung (Pinot Noir & St. Laurent) - Grand Casino, 18 bis 22 Uhr.

Konzert - Maria Bill singt Edith Piaf und Jacques Brel - Cinema Paradiso, 20 Uhr.

Musikalisch-literarische Revue „Die Zunge der Kultur reicht weit“ - Topsy Küppers bringt Texte, Lieder und persönliche Erlebnisse von Erich Kästner - Florian Schäfer (Klavier) - ZIB/Grabengasse 14, 19.30 Uhr.

Faschingskonzert „Von Tieren und anderen schrägen Vögeln…“ - mit Darius Merstein-MacLeod, Dorina Garuci und Iréna Flury + Ballett der Bühne Baden - Stadttheater, 19.30 Uhr.

Live-Reportage „Seenomaden - von der Adria in die Arktis“ von Doris Renoldner & Wolfgang Slanec - Theater am Steg, 19.30 Uhr. Auch am Fr, 24. Februar.

Bad Vöslau: Gitarrenkonzert - Residenz, 16 Uhr.

Ebreichsdorf: Film- und Diaschau mit Lothar Bilko - Neue Mittelschule, 19 Uhr.

Klausen-Leopoldsdorf: Blutspendeaktion - Feuerwehrhaus, 15.30 Uhr bis 20 Uhr.

Pfaffstätten: Handarbeits- und Plauderabend der IG-Pfaffstättner Frauen - Hörsteinstüberl, 19 Uhr.

FR, 24. FEBRUAR

Baden: Treffen Astronomische Arbeitsgemeinschaft der Badener Urania - Hauptvortrag „Unsere Sonne“ - BG Biondekgasse/Parterre, 19 Uhr.

Vortrag „Seenomaden - von der Adria in die Arktis“ - Theater am Steg, 19.30 Uhr.

Kabarettabend mit Thomas Maurer „Tolerator“ - Casino/Festsaal, 19.30 Uhr.

SA, 25. FEBRUAR

Baden: City Dancing - Tanzabend - Casino/Badener Saal, 19 Uhr.

Geführter Stadtspaziergang - „Baden - Stadt des Wassers und des Weines“ - Ticket und Treffpunkt: Tourist Information/Brusattiplatz 3, 10 Uhr.

Kurkonzert mit dem Orchester der Bühne Baden - Haus der Kunst, 16.30 Uhr.

Tribuswinkel: Musik- & Film-, Comics- & Spiele-Börse - Schloss, 10 bis 17 Uhr. Auch am Sonntag, 26. Februar.

SO, 26. FEBRUAR

Traiskirchen: Kinderfest der Sportunion - Sporthalle Neue Mittelschule, 15 bis 17 Uhr.

Unterwaltersdorf: Faschingsparty mit den Kinderfreunden der Stadtgemeinde Ebreichsdorf - Café Restaurant Waitz, 14 Uhr.

MO, 27. FEBRUAR

Ebreichsdorf: Rosenmontagsfeier für Pensionisten - Gasthaus Weißer Schwan, ab 14 Uhr.

DI, 28. FEBRUAR

Baden: Satirische Kleinkunst - „König Lear“ nach William Shakespeare - Marika Reichhold ist „Frau Franzi“ - Theater am Steg, 19.30 Uhr.

Kottingbrunn: Faschingsverbrennen - EKZ Parkplatz/Schlosshof, 17 Uhr.

Pfaffstätten: Faschingsparty mit Life-Musik im Weingut Laffer, ab 18 Uhr.

Pottenstein: Faschingsausklang - Pfarre, 17 Uhr.

Tattendorf: Traditioneller Faschingsdienstag - Treffpunkt Rebhof, 14 bis 15 Uhr.

