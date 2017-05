Tipp: Jetzt Karten für die besten Events sichern! Im neuen NÖN.at/ticketshop.

DI, 9. MAI

Baden: Open School - Musikschule/Conrad v. Hötzendorfplatz 11, 15 bis 18 Uhr - bis Fr., 12. Mai.

„Sing mit!“ von Irena Noskova - Theater am Steg, 18 Uhr.

Keine Vorkenntnisse nötig.

Konzert „Der Wiener Beschwerdechor geht Baden“ - Cinema Paradiso, 20 Uhr.

Berndorf: Eröffnung Sonderausstellung „90 Jahre Evang. Pfarre und 100 Jahre Margaretenkirche“ - Krupp Stadt Museum, 19 Uhr. Ausstellung bis 26. Oktober.

MI, 10. MAI

Baden: „Kunst auf Rädern“ - musikalischer Nachmittag - Schlagermelodien vom Volkslied bis zur Operette - Präsentation: Herbert Fischerauer - Landespflegeheim, 15.30 Uhr.

Eröffnung der Ausstellung von Teresa Hunyadi (Skulptur, Malerei und Zeichnung) - Landespflegeheim, Beginn 16.30 Uhr. Ausstellung bis 12. Juli.

Ebreichsdorf: Pensionistennachmittag mit Mutter- und Vatertagsfeier - Pensionistenverband - Musikschule, 14 Uhr.

Pfaffstätten: 40 Jahre-Feier NÖ Seniorenbund Ortsgruppe Pfaffstätten - Gemeindezentrum, 10 Uhr.

Traiskirchen: Live Show - Melodien aus Oper und Operette - Weingut Glanner, 20 Uhr, Einlass 18 Uhr.

DO, 11. MAI

Baden: Badener Jazzcafé - Helmut & Helmut Quartett - Theater am Steg, 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr.

Bad Vöslau: Musikschule - Vortragsabend für Trompete und Querflöte - Konzertsaal, 18.30 Uhr.

Pfaffstätten: Wanderung zur Prokschhütte - IG Pfaffstättner Frauen - Treffpunkt Parkplatz Sportunion, 15 Uhr.

Traiskirchen: Feier - 50 Jahre Franz Kroller-Volkssternwarte - „Sternderl schauen“ - Dach der Stadtsäle, 19.30 Uhr.

Tribuswinkel: Muttertagsfeier des Pensionistenverbandes OG Tribuswinkel - Leo Fuhrmann-Saal, 15 Uhr.

Gemütlicher Nachmittag des KOBV - Behindertenverband Ortsgruppe Traiskirchen - Weingut Gross, 16 Uhr.

FR, 12. MAI

Baden: Konzert mit dem Tonkünstler-Orchester Niederösterreich (Dirigent: Jamie Phillips) - Casino/Festsaal, 19.30 Uhr. Werkseinführung mit HR Dr. Alfred Willander, 18.30 Uhr.

Last minute - Muttertag - Berits Nähwerkstatt/Johannesg. 3, ganztägig - auch am Sa, 13. Mai.

Vernissage von Nina Maron - „Why did it have to be me?“ - Haus der Kunst, 19 Uhr. Ausstellung bis 21. Mai.

Literatur-Kaffeehaus mit Norbert Neumüller - „Anders 1“ - „Wienerisch auf Deutsch anders.“ - Theater am Steg, 19 Uhr. Eintritt frei.

Bad Vöslau: Flohmarkt zugunsten der Tiere - Café Post/Gastgarten, 7 bis 19 Uhr. Auch am Sa, 13. Mai.

Jam-Session im Café Post, ab 20 Uhr. Eintritt freie Spende.

Ebreichsdorf: Muttertags-Special - „Las Vegas Legends“ - Golfrestaurant Albatros, 19.30 Uhr.

Kottingbrunn: Theater „Der keusche Lebemann“ von Franz Arnold und Ernst Bach - Kulturwerkstatt, 19.30 Uhr. Auch am Sa, 13. Mai. So, 14. Mai, 18 Uhr.

Unterwaltersdorf: Tag der offenen Tür in der Musikschule, 14 bis 17 Uhr.

SA, 13. MAI

Baden: Outdoor-Vortrag von Sabine Ruprecht „Auf den Spuren der Naturwesen im Helenental II“ - Parkplatz Gasthaus Cholerakapelle, 10 Uhr. Info 0676/7540203.

Flohmarkt - Sozialmarkt/Antonsgasse 21-23, 9 bis 14 Uhr.

City-Dancing Tanzabend - Motto „Alt trifft Jung“ - Auftritt des Tanzstudios Daniela Mackh - Casino, Beginn 19.30 Uhr. Einlass 19 Uhr.

Tag der Sonne & Weltladentag - Hauptplatz, ganztägig.

Fundverkauf/Flohmarkt - Badener Bürgerservice/Rathaus, 8 bis 12 Uhr.

Wildkräuterspaziergang - Treffpunkt Bahngasse 2a/1, 10 bis 12 Uhr. Info Telefonnummer 0676/9661707.

Bad Vöslau: Frühlingskonzert mit dem Blasorchester - Kurzentrum, 16.30 Uhr.

Wanderung „Michelbacher Elsbeerweg“ - Treffpunkt Badplatz, 8.30 Uhr. Information und Anmeldung: Alexander Brandt, Tel. 699/18790788.

Musikschule - Matinée für Saxophon und Klavier - Konzertsaal, 10.30 Uhr + Vortragsnachmittag für Violoncello , 14.30 Uhr.

Bad Vöslau: Strudelheuriger der Pfadfindergilde - Kammgarnstadl, ab 15 Uhr. Auch am So, 14. Mai - Beginn Festmesse, 9.30 Uhr.

Kottingbrunn: Senioren-Tanzen - Gemeindesaal, 15 bis 18 Uhr.

Leobersdorf: Triestingtaler Charity Mode-Show - Eventcenter, 19 Uhr.

Möllersdorf: Muttertagsfeier des Seniorenbundes Traiskirchen - Gasthaus Janda-Wanasek, 14.30 Uhr.

Oeynhausen: Showkonzert - Best of Musicals - Georg Schütz-Saal, 19.30 Uhr.

Traiskirchen: Modelleisenbahnverein (MEAV) - „Öffentlicher Fahrtag“ - ÖLW-Gasse 3, 10 bis 17 Uhr. Spezielle Kinderaktionen. Vereinszeiten: jeden Dienstag ab 18 Uhr.

Muttertagsfeier des Pensionistenverbandes OG Möllersdorf - Siedlersaal/Randsiedlungsstr. 7, 15 bis 18 Uhr.

SO, 14. MAI

Baden: Vortag von Prof. Roland P. Herold - „Von Dalmatien nach Sarajevo - Land und Leute und viel Geschichte“ - Theater am Steg, 18 Uhr.

Frühlingskonzert mit der Stadtmusik - Kurpark/Musikpavillon, 16.30 Uhr.

Bad Vöslau: „SingleWandern“ auf den Sooßer Lindkogel - Anmeldung unter 0664/4556394 Karin Zörrer-Zeiner.

Strudelheuriger - Kammgarnstadl, 9.30 Uhr kath. Festmesse, anschl. Frühschoppen.

Ebreichsdorf: Sonderausstellung „Alte Ansichten - Gestern und Heute“ - Heimatmuseum, 9 bis 12 Uhr.

Pfaffstätten: Pflanzentauschmarkt - Einöde/Wagenburg, 10 bis 18 Uhr.

Pottenstein: Konzert des Männergesangsvereins - Gasthaus Riegler, 17 Uhr.

DI, 16. MAI

Baden: „Achtsam durchs Leben“ - Spaziergang mit Mag.phil. Sabine Schuster - Service Center der NÖGKK/Vöslauerstr. 14, 16.30 Uhr. Info 050899-6100.

Ebreichsdorf: Seniorenkaffee SPÖ Frauen & Volkshilfe - Haltgasse 3, 14 Uhr.

Traiskirchen: Abendsprechstunden des Bürgermeisters - Rathaus, telefon. Terminvereinbarung unter 050355-302 oder -304.

MI, 17. MAI

Baden: Vortrag Dr. Ingrid Haslinger über „Erzherzogin Sophie - Biedermeierprinzessin und Mutter des Kaisers“ - Rollettmuseum, 19 Uhr.

Stadtspaziergang mit DDr. Gertraud M. Mühlbach - „Auf den Spuren der Habsburger in Baden“ - Treffpunkt Hauptplatz/Pestsäule, 15 Uhr. Kostenlos. Info: 02252/86800-600.

Kunstevent des Arnulf Rainer Museums mit der HLA Baden - Arnulf Rainer Museum, 17 Uhr bis 19 Uhr. Eintritt frei.

Frauenselbsthilfe nach Krebs - Verein Baden und Umgebung - Ausflug nach Mayerling, 15 Uhr. Kontakt: Mag. Maria Rameder-Paradeiser, Tel.: 0664/1737070 oder maria.paradeiser@aon.at.

Outdoor-Vortrag von Sabine Ruprecht „Auf den Spuren der Naturwesen im Helenental I“ - Treffpunkt Parkplatz Hotel Sacher, 18 Uhr. Info Tel.: 0676/7540203.

Berndorf: Stefanie Werger - „Schene Liada“ & „Wüde Gschichtn“ mit Liedern und Lesung aus ihrem neuen Buch - Stadttheater, 19.30 Uhr.

Tribuswinkel: Literatur und Kaffee für Mitglieder und Gäste des Literarischen Cirkel Thermenland - Mühlbachwirt, 15 Uhr.

DO, 18. MAI

Baden: Klassisches Konzert der Musikschule Baden - Haus der Kunst, Beginn 18 Uhr.

KINO.IM.ZIB - „Weggehen und Wiederkommen“ - ZiB/Grabengasse 14, 19.30 Uhr. Einführung Univ.Prof. Dr. Frank Stern (Institut für Zeitgeschichte).

Bad Vöslau: Musikschule - Vortragsabend für Violine - Konzertsaal, 18.30 Uhr.

Möllersdorf: Musical-Kabarett-Revue mit Lisa Stepanek „Der Weg aus der Lebenskrise“ - Kammgarnsaal, 19.30 Uhr.

Seibersdorf: Kammermusikabend - Streichquartett DV 810 in d-moll (Der Tod und das Mädchen); Klavierquintett in Es-Dur Opus 44 - Minetti Quartett und Roland Batik (Klavier) - Schloss, 19.30 Uhr.

Weigelsdorf: Spielekaffee im EKiZ - Hauptstr. 32a, 15 bis 16.30 Uhr.

