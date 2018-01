Alle Veranstaltungen im Bezirk Baden.

Tipp: Jetzt Karten für die besten Events im NÖN-Ticketshop sichern!

DI, 16. JÄNNER

Traiskirchen: Abendsprechstunden des Bürgermeisters - Rathaus, telefon. Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 050355-302 oder -304.

MI, 17. JÄNNER

Baden: Verein „Frauenselbsthilfe nach Krebs“ - Gesprächsrunde mit Faschingsfeier - Landesklinikum, 17 Uhr.

Abendlicher Spaziergang - „Der Badener Nachtwächter erzählt Altes & Neues!“ - Treffpunkt Stadtpfarrkirche St. Stephan, 19 Uhr.

Diavortrag „Über alle Berge…MAROKKO“ von Peter Umfahrer - Theater am Steg, 19.30 Uhr.

Ebreichsdorf: Pensionistennachmittag - Ortsgruppe Unterwaltersdorf im Club - Musikschule, 14 Uhr.

Klausen Leopoldsdorf: Wochenmarkt - Parkplatz, 15 bis 18 Uhr.

Tribuswinkel: Literatur und Kaffee für Mitglieder und Gäste des Literarischen Cirkel Thermenland - Mühlbachwirt, 15 Uhr.

DO, 18. JÄNNER

Baden: Kino im ZiB - „Eine Geschichte von Liebe und Finsternis“ - ZiB/Grabengasse 14, 19.30 Uhr.

Diavortrag von Sepp Puchinger „Island, Grönland - Wunderwelten aus Feuer und Eis“ - Theater am Steg, 19.15 Uhr.

Bad Vöslau: „Vösis´s Narrensitzung“ - Kursalon, 19.44 Uhr.

FR, 19. JÄNNER

Baden: #intervent12 „Kreuz und Sinn“. Ahnungen zu Kunst und Religion - Diskussionsabend mit Philosoph Dr. Leo Hemetsberger und den Theologen Wieland Curdt (evang.) und Stefan Hauser (kath.) - Arnulf Rainer Museum, 19.30 Uhr. Freier Eintritt.

Vernissage von Walter Heckmann - „Retrospektive Bilder & Plastiken“ - Haus der Kunst, 19 Uhr. Ausstellung bis 28. Jänner.

Bad Vöslau: „Vösis´s Narrensitzung“ - Kursalon, 19.44 Uhr.

Ecstatic Dance Jam mit „Drum-O-Rama“ - Live-Percussion und elektronische Soundlandschaften - HOB i RAUM, 19.30 Uhr. Einlass 19 Uhr. Freie Spende.

Unterwaltersdorf: Schloss-Spiele - Szenische Lesung - erotische Klassik von Goethe, Rilke, Hesse, Zweig u.v.a. - mit Beatrix Czerny-Scheucher und Rudi Larsen, 20 Uhr.

SA, 20. JÄNNER

Baden: Kurkonzert mit dem Orchester der Bühne Baden - Haus der Kunst, Beginn 16.30 Uhr.

Geführter Stadtspaziergang - Besichtigung: Frauenkirche - ehemalige Hofkirche & Arnulf Rainer Museum-historisches Frauenbad - Tickets

/Treffpunkt - Tourist Information, 14 Uhr.

Bad Vöslau: Konzert - Band „The Common Blue“ - HOB i RAUM, 20 Uhr. Einlass 19.30 Uhr.

Tribuswinkel: Kunsthandwerks- und Antikmarkt - Schloss, 10 bis 16 Uhr.

SO, 21. JÄNNER

Baden: Dia-Vortrag „Oman“ von Hr. Riedl - Theater am Steg, 18 Uhr.

Eröffnung der Ausstellung - „Die Farben des Malers - Szenenwechsel“ - Arnulf Rainer Museum, 14 Uhr.

Buchpräsentation von Cornelia Mittendorfer „green line. evocative of an archeology of desperation and desire“ + Finissage der Ausstellung „…nothing left to loose…“ - Veronika Burger/Cornelia Mittendorfer/zweintopf - Galerie/Kunstverein, 17 Uhr.

Tribuswinkel: Kunsthandwerks- und Antikmarkt - Schloss, 10 bis 16 Uhr.

Unterwaltersdorf : Kinder-Musical „Eine Welt für alle“ - FF Scheune, Beginn um 16 Uhr.

MO, 22. JÄNNER

Baden: Mini-Med-Vortrag mit Dr. Axel Kummer (Facharzt für Augenheilkunde und Optometrie) - Volksbanksaal, 19 Uhr, Einlass 18 Uhr.

Kunst in der Mariengasse - Texte zw. Gernhardt, Schiller und Altenburg mit Musik zw. Piazzolla, Brahms oder Telemann - Trio Sphere (Saxophone und Akkordeon) - Villa Brusatti/Mariengasse 3, 19 Uhr.

DI, 23. JÄNNER

Baden: Konzert Maia Rullière (Violoncello) und Sergio Posada (Klavier) - Haus der Kunst, 19.30 Uhr.

Traiskirchen: Informationsnachmittag der Zahngesundheitserzieherin- Projekt Apollonia 2020 - Mutter-Eltern-Beratungsstelle/Hauptplatz 17, 14 Uhr.