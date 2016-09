DI, 20. SEPTEMBER

Baden: Tanzabend im Café Restaurant Doblhoffpark, 18.30 Uhr.

Kostenlose Infoveranstaltung - Vorträge von Mag. Roman Janda (öffentlicher Notar) zu den Themen „Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Erbrecht“ - Caritas Haus Baden - Renngasse 11a, Beginn 19.15 Uhr.

Ebreichsdorf: Seniorencafé der SPÖ Frauen und Volkshilfe - Haltgasse 3, 14 Uhr.

Leobersdorf: Infoveranstaltung der NÖGKK „Rauchfrei in 5 Wochen“ - Rathausplatz 1, 18 Uhr. Anmeldung erforderlich unter 050/899-0254 oder baden@noegkk.at.

Traiskirchen: Abendsprechstunden des Bürgermeisters - telefonische Terminvereinbarung unter 050355-302 oder -304.

MI, 21. SEPTEMBER

Baden: Klavierkonzert mit Rudolf Buchbinder - Stadttheater, 19.30 Uhr.

Konzert „Steve Gander & The Dangers of…“ - Ein Geburtstagsfest für Leonard Cohen - Theater am Steg, 19.30 Uhr.

Seniorentreff beim Roten Kreuz, 14 Uhr.

Kurkonzert im Musikpavillon - Kurpark, 16.30 Uhr.

Uno-Weltfriedenstag - Feiern mit Musik, Gedichten, Friedenstänzen, Friedenssymbole - Theaterplatz, 16 Uhr.

Bad Vöslau: Medizinisches Diskussionsforum „Kopfschmerz und Migräne“ - Festsaal Rathaus, 19 Uhr. Eintritt frei.

Ebreichsdorf: Pensionistennachmittag des Pensionistenverbandes - Ortsgruppe Unterwaltersdorf im Club, Musikschule, 14 Uhr.

Traiskirchen: OÖ Puppenbühne „Kasperl im Reich des Wassermanns“ - Stadtsäle, 18 Uhr.

Tribuswinkel: Verein Frauenselbsthilfe nach Krebs - „Trommeln mit Djemben“ - ZiMT/Kirchenplatz, 17 bis 19 Uhr.

DO, 22. SEPTEMBER

Baden: Lieder und Texte mit Andrea Eckert „Zum Weinen schön, zum Lachen bitter“ - ZiB - Grabeng. 14, 19.30 Uhr.

Italienischer Markt - Josefsplatz, 10 bis 18 Uhr - bis Sonntag, 25. September.

Badener Jazzcafé „otwin´s“ - Musikcafé im Foyer des Theaters am Steg, ab 19.30 Uhr.

Infotag - Caritas - „Pflege Zuhause“ - Waltersdorferstr. 31, 16 bis 18 Uhr.

Ebreichsdorf: Kabarett „Partnertausch“ mit Tricky Niki - Golfrestaurant Albatros, 20 Uhr.

Öffentliche Gemeinderatssitzung - Rathaus großer Sitzungssaal, 19 Uhr.

Pottendorf: Infotag - Caritas - „Pflege Zuhause“ - Esterhazystr. 8, 16 bis 18 Uhr.

FR, 23. SEPTEMBER

Baden: Lesung von Otto Brusatti - Benefizveranstaltung anlässlich des 100. Todestages Kaiser Franz Josef - Kaiser Franz Josef Museum, 17 bis 18.30 Uhr.

Konzert „Dear Ella“ - A Tribute to Ella Fitzgerald - Jazz performed by „Early Bird“ - Haus der Kunst, 19.30 Uhr.

Lesung von Mitgliedern des Verbandes „Geistig Schaffender und Österreichischer Autoren“ - Theater am Steg, 15 bis 17 Uhr. Eintritt frei.

Bad Vöslau: Vöslau international - Jugendkulturabend zum Mitmachen - HOBiRAUM, Hanuschg. 1, 19 bis 21 Uhr.

Gainfarn: Flohmarkt der SPÖ Frauen - Volksheim, 9 bis 17 Uhr. Auch am Sa, 24. September.

Möllersdorf: Vortrag von Dr. Oskar Wagner „Zwischen Kriegsende und Staatsvertrag“ - Kammgarnsaal, 19 Uhr.

Oberwaltersdorf: Forscherworkshops - Kinder experimentieren - Detektive im Einsatz! Eltern-Kind-Zentrum Bienenkorb - Bettfedernfabrik, 15 bis 16 Uhr für Kindergartenkinder und 16.30 bis 18 Uhr für Schulkinder.

Weigelsdorf: Pensionistennachmittag - Gasthaus Ahorn - Fabriksstr. 80, 14 Uhr.

SA, 24. SEPTEMBER

Baden: „Badens goldene Äpfel“ - Zitruspflanzenschau in der Orangerie/Rosarium/Doblhoffpark, 10 bis 18 Uhr. Auch am So, 25. September.

Kurkonzert im Musikpavillon - Kurpark, 16.30 Uhr.

Themen-Stadtspaziergang „Baden - Stadt des Wassers und des Weines“- Treffpunkt und Information - Tourist Information, Brusattiplatz 3, 10 Uhr.

Kabarett mit Ö3-Comedian Marion Petric „Ö3-Fisch Grete und das Kammerl des Schreckens“ - Festsaal Casino, 19.30 Uhr.

Bad Vöslau: Kinder-, Jugend- und Babysachen-Flohmarkt - Geymüllerhalle, 9 bis 12 Uhr.

Ebreichsdorf: Hoffest des Arbeiter-Samariter-Bunds - Gnadenbachweg 9, ab 15 Uhr.

Kottingbrunn: Vinzi-Fest - Kardinal-König-Platz, Beginn ist um 15 Uhr.

Konzert der Band „62-CONNACTION“ - Classic Rock gepaart mit Blues-Funk-Shuffle Elementen - Wasserschloss - Markowetztrakt, 19.30 Uhr. Freie Spende.

Leobersdorf: „Wandern mit Andern“ - tut gut! - Treffpunkt: Vor dem Rathaus, 10 Uhr.

Oeynhausen: Oktoberfest - Georg Schütz-Saal, ab 18 Uhr.

Pfaffstätten:Eröffnung Kultur Cuvée:

Country Musik mit „Red Hats“ - Steinbrunnen Heuriger, 18.30 Uhr.

„Angel + Rory“ - Best of Musical - Vinothek Österreicher, 21 Uhr.

Pottenstein: Schubertiade - Thomas Schubert (Klavier), Männergesangsverein Pottenstein, Mag. Christian Hause (Gitarre), Mag. Andrea Holzer (Sopran) - Pfarrsaal, 20 Uhr.

Tribuswinkel: Feuerwehrparade mit Fahrzeugübergabe - Feuerwehrhaus, ab 17 Uhr.

Unterwaltersdorf: Dorf-Flohmarkt - Hauptplatz, 9 bis 13 Uhr.

SO, 25. SEPTEMBER

Baden: Karlstischfest mit Frühschoppen, Juxbasar, Zaubershow, Hüpfburg uvm. - am Spielplatz bei der Veste Rohr, ab 11 Uhr.

Kurkonzert im Musikpavillon - Kurpark, 16.30 Uhr.

Vortrag von Wolfgang Lirsch „Elba - Urlaub auf der Insel Napoleons“ - Theater am Steg, 18 Uhr.

Bad Vöslau: Seifenkistenrennen - Start: vor dem Thermalbad, 12 Uhr.

Harzberg Crosslauf & Kindercrosslauf - Kurpark, ab 9.30 Uhr.

Berndorf: Tag des Denkmals - Kulturspaziergang „Zukunft braucht Vergangenheit - Auf den Spuren der Krupp Dynastie“ - Krupp Stadt Museum, 11 bis 18 Uhr (+ Führungen).

Ebreichsdorf: Sonderausstellung „Wasser in unserer Stadtgemeinde“ - Heimatmuseum, 9 bis 12 Uhr.

Kleinmariazell: „Tag des Denkmals“ - Führung - Topothek Kloster (Klein)Mariazell - Treffpunkt Hauptportal der Basilika - Führungszeiten 12 Uhr, 14 Uhr, 16 Uhr.

Möllersdorf: Flohmarkt - Gasthaus Janda-Wanasek, 8 bis 13 Uhr. Der Erlös kommt dem St. Anna Kinderspital zugute. Tischanmeldung unter 02252/52690.

Oeynhausen: Buffet: „Restlessen“ und mehr Georg Schütz-Saal, ab 11 Uhr. Kinder bis 6 Jahre gratis.

Pfaffstätten: „Tut gut!“ - Gemeindewandertag - Treffpunkt Parkplatz Sportunion, 11 Uhr.

Erntetauschmarkt - Lamasté - Einöde Wagenburg, 10 bis 18 Uhr.

Traiskirchen: „Tag des Denkmals“ - freier Eintritt in 27 denkmalgeschützte Straßenbahnwagen und zur Ausstellung „Die Wiener Tramway und ihr Museum“ - Museumsdepot Wiener Tramwaymuseum - Alois Lutter-Straße 33 -Tor 2-M38/10, 12 bis 16 Uhr.

Gemütlicher Nachmittag mit Musik und Tanz mit „Hans A-dabei“ - Stadtsäle, 15 bis 18 Uhr.

Monatstreffen der Mitglieder des Literarischen Cirkel Thermenland - Tribuswinkel „Mühlbachwirt“ - Kirchenplatz 8, 15 Uhr.

Unterwaltersdorf: Musicalprojekt von 3 bis 14Jährige - Aufführung „Regenbogenfisch, komm hilf mir“ - Feuerwehrscheune, 15 Uhr.

MO, 26. SEPTEMBER

Baden: Vortrag „Lachen - die beste Medizin“ - mit Peter Cubasch, MSc. (Psychotherapeut, Lach- und Atemlehrer) - Servicecenter der NÖGKK, 18.30 Uhr. Anmeldung unter 050899-0254. Eintritt frei.

MI, 28. SEPTEMBER

Baden: Vortrag von Kultur-StR Hans Hornyik „Eine europäische Geschichte der Parkanlagen - am Beispiel Baden bei Wien“ - Rollettmuseum, 19 Uhr.

Nähworkshop - Johannesg. 3 / Schlosserg. 11, ganztägig. Info 0664/8343353, zeman-berit@gmx.at.

Tattendorf: Kabarett mit „Die Brennesseln“ - „Altes oder Nichts“ - Rahofer Bräu, 20 Uhr. Sketche, Lieder und Dialoge aus den letzten 35 Jahren.

DO, 29. SEPTEMBER

Baden: Selbsthilfegruppe Baden ADA - Vortrag von Notar Dr. Martin Draxler „Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung“ - Clubraum des NÖ Hilfswerks - Pergerstr. 15, 17 Uhr.

Infoabend: „Lehre mit Matura“ - LBS, 18.30 Uhr.

„Nachgefragt“ bei Niki Glattauer zum Thema Schule und Bildung - Lesung aus „Best of Schule“ - Hotel Sacher - Helenenstraße, 19 Uhr.

Festakt zur Verleihung des Kulturpreises, der Anerkennungspreise und der „Rollettpreise“ der Stadt Baden - Casino, 19 bis 21 Uhr.

Rotes Kreuz - Bücherflohmarkt - Rotes Kreuz Gasse 6, 12 bis 18 Uhr. Auch am Fr, 29. September.

Bad Vöslau: Multimedia-Konzert mit Beate Sunny - Residenz, 16 Uhr.

FR, 30. SEPTEMBER

Baden: Fotovortrag von ObstdlntD. aD.Mag.Dr. Heinz Gerger „Siebenbürgen“ - Festsaal Volksbank, 19 Uhr. Eintritt frei.

Bad Vöslau: Jazzkeller mit den „Van de Gruufmaakers“, 19.30 Uhr.

Ebreichsdorf: Konzert „Nucha-Quartett“ Bratislava - Pfarrkirche, 20 Uhr.

Pfaffstätten: Comedy mit Felix Schützl - Heuriger Steiner, 19.30 Uhr.