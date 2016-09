DI, 27. SEPTEMBER

Baden: Buchpräsentation von Eva Demmerle „Kaiser Karl - Mythos & Wirklichkeit“ - Vorwort: Karl von Habsburg - Kaiserhaus, 19 Uhr. Um Anmeldung wird gebeten: Amalthea Verlag 01/7123560-15 oder office@amalthea.at.

MI, 28. SEPTEMBER

Baden: Vortrag von Kultur-StR Hans Hornyik „Eine europäische Geschichte der Parkanlagen am Beispiel Baden bei Wien“ - Rollettmuseum, 19 Uhr.

Nähworkshop - Johannesg. 3 /Schlosserg. 11, ganztägig. Info 0664/8343353, zemanerit@gmx.at.

Tattendorf: Kabarett - „Die Brennesseln“ - „Altes oder Nichts“ - Rahofer Bräu, 20 Uhr. Sketche und Lieder aus den letzten 35 Jahren.

DO, 29. SEPTEMBER

Baden: Selbsthilfegruppe Baden ADA - Vortrag von Notar Dr. Martin Draxler „Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung“ - Clubraum des NÖ Hilfswerks - Pergerstr. 15, 17 Uhr.

Infoabend: „Lehre mit Matura“ - LBS, 18.30 Uhr.

„Nachgefragt“ bei Niki Glattauer zum Thema Schule und Bildung - Lesung aus „Best of Schule“ - Hotel Sacher - Helenenstraße, 19 Uhr. Eintritt frei.

Festakt zur Verleihung des Kulturpreises, der Anerkennungspreise und der „Rollettpreise“ der Stadt Baden - Casino, 19 bis 21 Uhr. Eintritt frei.

Rotes Kreuz - Bücherflohmarkt - Rotes Kreuz Gasse 6, 12 bis 18 Uhr. Auch am Fr, 29. September.

Bad Vöslau: Multimedia-Konzert mit Beate Sunny - Residenz, 16 Uhr.

FR, 30. SEPTEMBER

Baden: Fotovortrag von ObstdlntD.aD. Mag.Dr. Heinz Gerger „Siebenbürgen“ - Festsaal Volksbank, 19 Uhr. Eintritt frei.

Aktionstag: Langer Tag der Flucht - Kunst trifft Flucht - Begegnungstag im Arnulf Rainer Museum, 17 Uhr.

Aktionstag: Deutsch-Kursabschluss der jungen Flüchtlinge - Lernzentrum BLITZ - Braitnerstr. 24. Ab 13 Uhr Möglichkeit für Interessierte in den Kurs der Flüchtlinge einzublicken - mit Abschlussfest, ab 15 Uhr.

Erntefest - Weltladen - Volksbankpassage, 11 bis 16 Uhr.

Tag der offenen Tür - Casa Marienheim - Schimmergasse 1-3, 11 bis 17 Uhr.

Bad Vöslau: Jazzkeller mit den „Van de Gruufmaakers“, 19.30 Uhr.

Line Dance Meisterschaften: Austrian Country Western Dance Championship - Kursalon, ganztägig - auch am 1. und 2. Oktober.

Berndorf: Blutspendetermin des Roten Kreuzes - Pfadfinderhaus, 15.30 Uhr bis 20 Uhr.

Ebreichsdorf: Konzert des Nucha-Quartetts Bratislava - Pfarrkirche, 20 Uhr.

Pfaffstätten: Kultur Cuvée: Comedy-Abend mit Felix Schützl - Heuriger Steiner, 19.30 Uhr.

Pottenstein: Bier-Heuriger im Poidl Bräu, ab 16 Uhr - auch am Sa, 1. Oktober. Frühschoppen am So, 2. Oktober ab 11 Uhr.

Traiskirchen: Vernissage zur Ausstellung von Jack Ink „Glas und Malerei“ - alte Schlosserei/ Stadtmuseum, 18 Uhr. Ausstellung bis 9. Oktober.

SA, 1. OKTOBER

Baden: Flohmarkt des Badener Presse Clubs - Josefsplatz, ganztägig.

Flohmarkt im Kolpinghaus, 9 bis 17 Uhr.

Kurkonzert im Haus der Kunst, 16.30 Uhr.

Tag der offenen Tür - Tierheim Baden - Zubringerstr. 64, ab 15 Uhr.

City Dancing - Tanzen im Casino - Badener Saal, 19 Uhr.

Konzert - Verein Tritonus - mit Doris Adam (Klavier) und dem Philharmonischen Orchester Györ - Festsaal, 19.30 Uhr.

Bad Vöslau: Ganzheitliche Gesundheitstage - kostenfreie Vorträge und Workshops - „Quelle zur Mitte“ - Breitegasse 12, 14 bis 19 Uhr. Auch am 2. Oktober.

Naturfreunde - Museumswanderung - Kahlenberg-Dorf - Mittagsrast im Pfarrzentrum - Treffpunkt Badplatz, 8 Uhr. Anmeldung bei Monika Wimmer 0664/1155931 oder monikawim@gmx.at.

Die Grossinger laden ein zum „Bunten Abend“ - Volksheim Gainfarn, 19 Uhr.

Konzert „Sternstunden der Blasmusik“ mit den Wienerwaldmusikanten - Kurzentrum, 19.30 Uhr.

Ebreichsdorf: Markt mit Tauschmarkt - Rathausplatz, 9 bis 12 Uhr.

Konzertabend mit eveativ im Konzertzyklus „Ton.Kunst“ - Heimatmuseum, 18 Uhr.

Möllersdorf: Oktoberfest mit DJ Helmi - Gasthaus Janda-Wanasek, Einlass 19 Uhr, Beginn 20 Uhr.

Flohmarkt im Kostümverleih - J. Berghold-Str.3, 9 bis 16 Uhr, auch am 2. Oktober.

Pfaffstätten: Kultur Cuvée: Lange Nacht der Museen - Abschlussveranstaltung - Sonderausstellung „Industrie und Gewerbe in Pfaffstätten“ - Heimatmuseum, 18 Uhr.