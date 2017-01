Tipp: Jetzt Karten für die besten Events sichern! Im neuen NÖN.at/ticketshop.

DI, 24. JÄNNER

Baden: Foto-Film-Live-Reportage von Hubert Neubauer „Island - Die Natur spüren“ - Theater am Steg, 19.15 Uhr.

Junge Musikfreunde Baden „Romantisch ins Jahr 2017“ - Musik aus dem 19. Jahrhundert u.a. - Haus der Kunst, 19.30 Uhr.

Lesung mit Dirk Stermann aus seinem neuen Roman „Der Junge bekommt das Gute zuletzt“ - Cinema Paradiso, 20 Uhr.

Bad Vöslau: Performance „Der gute Ton“ von ergo arte - Betrachtung des gesellschaftlichen Miteinanders mit Claudia Marold, Max Mayerhofer und David Czifer - Stadtbücherei, 19 Uhr.

Multi-Media-Show „Indochina“ - von Horst Bannert - Kurzentrum, 19.30 Uhr.

Kottingbrunn: Vortrag über „Hagio-Therapie“ (Therapie der Bewusstwerdung, der Entscheidung und Umkehr zur Güte, zum Guten, zum Leben) - Referentin: Mag .Karin Grill - Wasserschloss, 19 Uhr.

Mayerling: Präsentation des neuen Bildbandes von Dr. Hannes Etzlstorfer „Mayerling 1889. Ein Mythos entsteht“ - Karmel, 10 Uhr. Anschließend Spezialführung durch die Ausstellung.

MI, 25. JÄNNER

Baden: Kostenloser Infoabend des BFI - Erwerben der Berufsreifeprüfung - Krankenpflegeschule, 17 Uhr. Info & Anmeldung unter BFI Wr. Neustadt 02622/83500.

DO, 26. JÄNNER

Baden: Romanpräsentation von Marlene Streeruwitz „Yseut.“ - Moderation: Herbert Först - Haus der Kunst, 19.30 Uhr.

Badener Jazzcafé - „Finest Hour“ - Irena Noskova (vocal), Rene Galik (guitar), Peter Bauer (bass) - Theater am Steg, 19.30 Uhr.

KINO.IM.ZIB - „Mahler auf der Couch“ - Grabengasse 14, 19.30 Uhr.

Aktive Diabetiker Austria - Selbsthilfegruppe Baden - Vortrag von Mag.pharm. Heinz Haberfeld „Neue und bewährte Anti-Diabetika, Wirkung und Nebenwirkung“ - Clubraum des Badener Hilfswerks/Pergerstr. 15, 17 Uhr.

Bad Vöslau: Liedernachmittag - Residenz, 16 Uhr.

Vortragsabend für Klavier, Tenorhorn, Posaune und Tuba - Musikschule, 18.30 Uhr.

Pfaffstätten: Vortrag von Dr. Irmgard Handler-Frauenberger über die Reise und die zahnärztliche Tätigkeit in Ecuador - Pfarrheim, 19 Uhr.

FR, 27. JÄNNER

Baden: Schülerkonzert - Theater am Steg, 17 Uhr. Eintritt frei.

Astronomische Arbeitsgemeinschaft der Badener Urania - Vortrag von Ing. G. Baumgartner „Neptun, der blaue Planet“ - Parterre des BG Biondekgasse, 19 Uhr.

SA, 28. JÄNNER

Baden: Flohmarkt „Wanderbücher“ - alle Bücher gratis - Theater am Steg, 10 bis 12 Uhr.

Kinderfasching der „Wir Niederösterreicherinnen“ Baden - Festsaal der NMS, 15 Uhr. Einlass 14.30 Uhr.

Kurkonzert mit dem Orchester der Bühne Baden - Haus der Kunst, 16.30 Uhr.

Bad Vöslau: Jazzbandball - Kursalon, ab 20.30 Uhr - Kleidung im Stile der 20er/30er Jahre - The Royal Flush Orchestra - Belle Affaire - Stanton Bigband - Franz Luttenberger - „Some Like It Hot“ - „The Tappin`Times Company“.

Vortrags-Matinée für Gitarre und Klavier - Musikschule, 10.30 Uhr.

Kottingbrunn: Komödie nach Johann Nestroys „Häuptling Abendwind“ - Abendwind und Biberhahn - Kulturszene/Schloss 1, 17 Uhr. Vorstellung auch am 29. Jänner, 18 Uhr.

Traiskirchen: Literaturkaffee der ÖVP-Frauen mit Franz Gurnhofer - Alois Cipin-Heim, 15 Uhr.

SO, 29. JÄNNER

Baden: Trio-Konzert „Zu Jahresbeginn“ - mit Wolfgang Kornberger, Beatrice Stelzmüller, Carola Krebs - Haus der Kunst, 10.30 Uhr.

Dia-Show von Mag. Wolfgang Lirsch „Naturwunder Islands“ - Theater am Steg, Beginn 19.15 Uhr.

Furth: Kindermaskenball - Gasthof zur Bruthenne, 15 Uhr.

Tribuswinkel: Monatstreffen der Mitglieder des Literarischen Cirkel Thermenland - Mühlbachwirt, 15 Uhr.

MO, 30. JÄNNER

Baden: Diavortrag „Korsika, Sardinien - Perlen im Mittelmeer“ von Sepp Puchinger - Theater am Steg, 19.15 Uhr.

Konzert „Fado-Nacht“ - Filipa Cardoso & Carlos Leitao Ensemble - Cinema Paradiso, ab 20 Uhr.

MI, 1. FEBRUAR

Baden: Jugendstil - Theater, Kunst, Kultur: „Der Freie Fall“ von Raoul Biltgen - Gedankenexperiment zum Thema „Radikalisierung von Jugendlichen“ - Theater am Steg, 9 bis 12 Uhr, auch am Do, 2. Februar.