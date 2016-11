Der Thermenchor Bad Vöslau singt am 27. November gleich zweimal unter dem Motto „Rhythm of Life“: Um 15 Uhr in der Pfarrkirche Burg Neuhaus und um 17.30 Uhr in der Pfarrkirche Gainfarn. So abwechslungsreich wie der Rhythmus des Lebens ist, so abwechslungsreich ist auch das Programm – von besinnlich bis beschwingt. Eintritt ist freie Spende.

