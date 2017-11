Alle Veranstaltungen im Bezirk Baden.

DI, 21. NOVEMBER

Baden: Vortrag „Kraft der Psyche: Motivation zur Bewegung“ - Service Center NÖGKK, 18.30 Uhr. Referent: Mag. Boris Zalokar.

Zur Erinnerung an Trude Marzik: „Ein Leben in Reimen“ - mit Helma Gautier, Dany Sigel & Bruno Thost - Theater am Steg, 19.30 Uhr.

Bad Vöslau: Gesundheitsvortrag „Erschaffe dein Leben NEU“ mit Petra Honies - Kursalon, 19 Uhr.

Leobersdorf: Lesung mit Inge Gottlieber-Kladosek „Wortmelodien“ - „Betreutes Wohnen“, 14 Uhr.

MI, 22. NOVEMBER

Baden: Humorvoller bis schauriger Abendspaziergang mit dem Nachtwächter Thomas - Treffpunkt Stadtpfarrkirche St. Stephan, 19 Uhr. Anmeldung unter 02252/86800-600.

Vortrag von Peter Prokop „Das Tagebuch brachte es ans Licht - ein Kornhäuselbau am Theaterplatz“ - Rollettmuseum, 19 Uhr.

Pro Jazz Austria - ELLEN D.DUO feat. Florian A. Giesa - At the Park Hotel, 19.30h.

Diavortrag „Australien“ von Sepp Wohlmuth - Theater am Steg, 19.15 Uhr.

Bad Vöslau: Infoabend „Vorsorge aktiv“ - Rathaus, 19 Uhr.

Klausen Leopoldsdorf: Wochenmarkt - Parkplatz, 15 bis 18 Uhr.

Pfaffstätten: Lesung - Helga Kainz „Mein schönes Leben - viel erlebt und nichts bereut“ - Heurigenlokal Steinbrunnenheuriger, 19 Uhr.

DO, 23. NOVEMBER

Baden: 2. Abokonzert mit dem Jugendsymphonie Orchester NÖ - Festsaal/Casino, 19.30 Uhr. Werkseinführung mit Prof. Mag. Christian Wiesmann, 18.30 Uhr.

Jugendarbeit.07 Baden - Sportabend - Hallenfußball und mehr - Sporthalle/Waltersdorferstr. 40, 20 bis 21 Uhr. Shuttleservice.

Infoabend des BG/BRG Baden für Eltern der 4. Klassen Volksschulen, 18.30 Uhr Festsaal, Biondekgasse 6

Bad Vöslau: Konzert - „Global Groove LAB“ unplugged - Rathaus/Festsaal, 19.30 Uhr.

Zauberkunst mit Robert Woitsch und Flo Mayer - Weingut Schlossberg, 19.30 Uhr.

Ebreichsdorf: Kasperltheater im EKiZ, 16 Uhr.

Enzesfeld/Lindabrunn: Benefiz-Punsch zugunsten „Hilfe im eigenen Land“ - KFZ-Lehner, ab 15 Uhr.

Möllersdorf: Buchpräsentation „Wege aus Eisen“ - Peter Wegenstein - Kammgarnsaal, 18.30 Uhr.

Oberwaltersdorf: Kabarett mit Chris Lohner „Wolllust“ - Bettfedernfabrik, 20 Uhr.

FR, 24. NOVEMBER

Baden: Eröffnung Adventmeile - Casino-Terrasse, 17 Uhr.

Christkindl-Werkstatt - Neue Mittelschule, ab 14.30 Uhr. Anmeldung unter familie@baden.gv.at.

Jugendarbeit.07 Baden - Play Station FIFA 18 Turnier im Spotlight Jugendcafé, ab 18 Uhr. Jugendtreff 17 bis 21 Uhr geöffnet.

Pro Jazz Austria - Johannes Thoma Quartett - At the Park Hotel, 19.30 Uhr.

Buchpräsentation: Anthologie „Mein Industrieviertel“ - Eva Woska-Nimmervoll, Daniela Meisel, Gertraud Klemm - Haus der Kunst, 19.30. Eintritt frei.

Bad Vöslau: Vortragsabend zur Geisteshaltung und Lebenseinstellung - Vortragender: W. St. Hruschka - Weingut Schlossberg, 18.30 Uhr.

Berndorf: Lange Nacht der Weiterbildung - Vortrag von Thomas Titz „Wisch & weg“: Mein Smartphone, das unbekannte Wesen - Einführung und Beratung für ältere Menschen - Stadtbibliothek, 18 bis 18.45 Uhr.

„Fußfrei in den Brennesseln“ - Alfred Aigelsreiter liest aus seinem Buch - Stadtbibliothek, 19 Uhr.

Aus- und Fortbildungsangebote durch das AMS - Stadtbibliothek, 20 Uhr.

Hirtenberg: Weihnachtsmarkt - Kulturhaus, 9 bis 18 Uhr.

Kottingbrunn: Österreichischer Jazz mit dem „Roland Batik Trio“ - Kulturszene, 19.30 Uhr.

Leobersdorf: Andy Lee Lang & Rocking Spirit - Rockin`Christmas - Eventcenter, 20 Uhr.

Lindabrunn: Perchtenlauf - Steinkamperl/Lindengasse, ab 17 Uhr.

Oberwaltersdorf: Reinhard Nowak mit „Commissario Nowak - Sein eventuell schwierigster Fall“ - Bettfedernfabrik, 20 Uhr.

Pfaffstätten: Tanz-Abend mit DJ Charly und Felix Schützl - Gemeindezentrum, 18 Uhr.

Traiskirchen: Ausstellung von Corinna Gebhart „Traiskirchen - Verborgene Schätze“ - Rathaus. Bis 31. Jänner 2018.

Adventmarkt mit Backstube - Stadtsäle, 15 bis 20 Uhr.

Tribuswinkel: Vortrag von Dr. Norbert Sauberer „Alteingesessene & Neueinheimische - die Pflanzenwelt Traiskirchens“ - Leo Fuhrmann-Saal, 19 Uhr.

Unterwaltersdorf: Theateraufführung „Der Pantoffelpanther“ - nach Lars Albaum & Dietmar Jacobs mit dem ATV Ebreichsdorf - FF-Scheune, 19.30 Uhr.

SA, 25. NOVEMBER

Alland: Adventmarkt zugunsten der „Schmetterlingskinder“ - Café-Mocca, 9 bis 16 Uhr.

Baden: Ausstellung - Tropec präsentiert „Drift“ - Skulpturen von Oliver Pernhaupt - Trostgasse 16, 16 bis 18 Uhr.

Weihnachtsbasar des evang. Frauenkreises - Sparkassensaal, 9 bis 17 Uhr.

Konzert „Franz Schubert - Die Winterreise“ - Andreas Maurer: Bariton, Margit Fussi: Klavier - Haus der Kunst, 19.30 Uhr.

Ball - „Dancer against Cancer“ - Casino, ab 21 Uhr.

Geführter Stadtspaziergang - Besichtigung Arnulf Rainer Museum, Römerquelle, Gewölbe im Heiligenkreuzerhof - Treffpunkt Tourist Information, 14 Uhr.

Konzert - „Musikalische Sternstunden“ - Stadtmusik Baden + „Viel-Harmonie“ + „Hornochsen“ - Halle B, 16 Uhr.

Bad Vöslau: Textilsammlung der Pfadfinder - ganzes Ortsgebiet, 9 bis 12 Uhr.

AK-Berufsinformationsmesse - Thermenhalle, 9 bis 14 Uhr.

„Winterfest“ - Benefizveranstaltung für den Verein VöMit - HOB i RAUM, ab 16 Uhr (Mosaik Kinderstunde).

Workshop „Antisemitismus“ - der sozialistischen Jugend - Kinderfreundehaus, 15 Uhr.

Weihnachtsmarkt der SPÖ-Frauen im Volksheim, 14 bis 18 Uhr.

Video Release Party - „Silvie - „Beautiful Sound - Music Club „Die Villa“, 21 Uhr.

Berndorf: Christkindlmarkt - Theaterplatz, ab 15 Uhr.

Franz Haigl mit seiner Drehorgel, 16 Uhr. Jugendblasorchester, 16.30 Uhr. Engerlschar mit den Lichtbringern, 17.30 Uhr. Seer - „Stad“ - Stadttheater, 19.30 Uhr.

Ebreichsdorf: Komödie der Theatergruppe Ebreichsdorf „Der Pantoffel-Panther“ - Feuerwehrscheune Unterwaltersdorf, Beginn 19.30 Uhr.

Impulsvortrag mit Ursula Korbel „Wie tun bei Geschwisterkonflikten ?“ - EKiZ, 9 bis 11 Uhr.

Gainfarn: Schulball - Kursalon, ab 20 Uhr.

Weihnachtsmarkt der SPÖ-Frauen - Volksheim, 14 bis 18 Uhr.

Hirtenberg: Weihnachtsmarkt - Kulturhaus, 9 bis 18 Uhr.

Kaumberg: Kathreintanz der Musikkapelle - Mehrzweckhalle, 20.30 Uhr.

Klausen Leopoldsdorf: Adventmarkt - Leopoldisaal, 9 bis 20 Uhr.

Leobersdorf: „Monty Beton“ - Die Supernacht der 70er und 80er - Eventcenter, 20 Uhr.

Oberwaltersdorf: „Free Jazz“ mit Stefan Haider - Bettfedernfabrik, 20 Uhr.

Pottenstein: Konzert „Winterreise durch Europa“ - Altes Herrenhaus, 19.45 Uhr.

Reisenberg: Adventausstellung - DEKOthek, 13 bis 20 Uhr.

Teesdorf: Perchtenlauf - Gemeindeamt, 16 Uhr.

Traiskirchen: Adventmarkt in den Stadtsälen, 11 bis 21.30 Uhr.

Kleintierausstellung des Kleintierzuchtvereines - Bauhof/Industriestr. 78-80, 9 bis 17 Uhr.

Unterwaltersdorf: Theateraufführung „Der Pantoffelpanther“ - mit dem ATV Ebreichsdorf - FF-Scheune, 19.30 Uhr.

Weigelsdorf: Adventzauber in Michaela´s Dekowelt - Pottendorferstr. 16a, ab 8 Uhr - Mitmachzauberer „Lucky“, 15 bis 17 Uhr - Krampusshow, ab 18 Uhr.

SO, 26. NOVEMBER

Alland: Adventmarkt zugunsten der „Schmetterlingskinder“ - Café-Mocca, 9 bis 16 Uhr.´

Baden: Dia-Show von Walter Wasinger „Karibische Träume“ - Theater am Steg, 18 Uhr.

Zughundesportveranstaltung der SpeedRunners - Trabrennbahn, 9 bis 16 Uhr.

Badener Familientage - „Familiennachmittag“ - Musical: Eine Welt für alle - Theater am Steg, 15 Uhr.

Bad Vöslau: Weihnachtsmarkt der SPÖ-Frauen im Volksheim, 10 bis 17 Uhr.

Berndorf: Christkindlmarkt - Theaterplatz, ab 15 Uhr.

Gainfarn: Weihnachtsmarkt der SPÖ-Frauen - Volksheim, 10 bis 17 Uhr.

Günselsdorf: Theateraufführung- „Zwei Bürgermeister für ein Halleluja“ - Kulturzentrum, 16 Uhr.

Hirtenberg: Weihnachtsmarkt - Kulturhaus, 9 bis 18 Uhr.

Klausen: Adventmarkt - Leopoldisaal, 8 bis 17 Uhr.

Pfaffstätten: „SingleWandern“ - Treffpunkt Bahnhof, 9.45 Uhr. Anmeldung unter 0664/4556394 oder www.singlewandern.at.

Reisenberg: Adventausstellung - DEKOthek, 13 bis 20 Uhr.

Traiskirchen: Adventmarkt - Stadtsäle, 11 bis 18 Uhr.

Schmuckpräsentation von Karin Minich - Stadtcafé, 10 bis 16 Uhr.

MO, 27. NOVEMBER

Baden: „KUNST IN DER MARIENGASSE goes Theater am Steg!“ - Performance mit dem Alliance-Quartett und Otto Brusatti - Theater am Steg, 19.30 Uhr.

Montagsakademie: Vortrag: Schöne neue Welt!? Wie Wissenschaft und Technik unsere Zukunft sehen - Pfarrschule, 19 Uhr. Live-Übertragung des Vortrages der Uni Graz. Eintritt frei.

Aufführung „Die Kreutzersonate“ (Janácek, Beethoven, Tolstoi, Bach…) - Theater am Steg, 19.30 Uhr.

DI, 28. NOVEMBER

Baden: Diabetes-Servicetag - Rotes Kreuz, 14 bis 17 Uhr.

„MUSICTRAIN“ mit Barbara Swetina - Musiknoten spielerisch und schnell erfassen - Haus der Kunst, Beginn 19 Uhr.

Diavortrag von Sepp Wohlmuth „TRAUMINSELN im Indischen Ozean“ - Theater am Steg, 19.15 Uhr.

Traiskirchen: Konzert - „10 Jahre Ensemble BelajaRusija“ - Stadtsäle, 19.30 Uhr.