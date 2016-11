An jedem Samstag und Sonntag im Advent sowie am 8. Dezember öffnet der märchenhafte Advent in Bad Vöslau seine Pforten. Hier werden die Märchen lebendig und die Punschütten kleiden sich in märchenhaftes Gewand, der Schlosspark ist romantisch beleuchtet. Dazu finden zahlreiche Programmpunkte statt, etwa am 3.12. um 15 Uhr eine Weihnachtsrevue der Weibsbilder und dem Christkind sowie der Sterntaler-Parcours für soziale Zwecke am zweiten Adventwochenende. Alle Details auf www.maerchenhafter-advent.at

| Ebster