Am 10. Dezember gibt Kinderliedermacher Bernhard Fibich ein Konzert mit Weihnachtsliedern. Mit neuen kindgemäßen Melodien und Texten bezieht er sein Publikum aktiv in das Konzert mitein. Beginn ist um 16 Uhr im Festsaal im Schloss in Bad Vöslau. Einlass ab 15.30 Uhr, begrenzte Saalkapazität. Der Eintritt für Kinder ist frei.

| NOEN, Privat