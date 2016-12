Am 26. Dezember feiert „Die Misswahl“ - ein Lustspiel in drei Akten - im Pfarrsaal Hafnerberg Premiere. Weitere Termine folgen am 30. Dezember; 1., 5., 6., 7. Jänner jeweils um 19.30 Uhr und am 8. Jänner um 14.30 Uhr und 19.30 Uhr.

| Holzinger.Presse