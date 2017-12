Alle Veranstaltungen im Bezirk Baden.

Am 30. Dezember ab 17 Uhr veranstaltet die Kunstschmiede Panzenböck in St. Veit/Leobersdorferstr. 58 ein „Benefiz-Schauschmieden“. Für das leibliche Wohl wird mit Schmankerln und Wein vom Heurigen Rumpler gesorgt. Am Foto: Geselle Sebastian Knaus und Schmiedemeister Michael Panzenböck.

| NOEN, Holzinger.Presse