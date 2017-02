In der Kinderbücherei in Baden sorgt die „Märchenstunde mit Etienne“ am Do, 9. Februar wieder für viel Abwechslung. Für 3- bis 6-Jährige wird um 9.30 Uhr vorgelesen und für Kinder von 7 bis 10 Jahren um 10.30 Uhr. Freier Eintritt nach Anmeldung unter office@buecherei-baden.at oder 02252/86800-690.

