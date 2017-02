Am 18. Februar um 19 Uhr und am 19. Februar um 16 Uhr lädt „Wir in Berndorf“ in den Pfarrsaal St. Veit./Tr.. Dort bringt die LJ Hafnerberg-Nöstach das Lustspiel „Die Misswahl“ zur Aufführung. Karten gibt es unter der Telefonnummer 0676/8802560 02.

| NOEN, Holzinger.Presse