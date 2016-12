Der Georgier gab an, dass ihm das Geld für Weihnachtsgeschenke fehlte. Er wurde angezeigt, teilte die Stadtpolizei mit. Am Abend wurde ein 32-Jähriger ertappt, als er ein Geschäft mit gestohlener Ware verlassen wollte. Der Weißrusse wurde in Wiener Neustadt inhaftiert.

Der 38-Jährige wurde kurz nach dem Ladendiebstahl in der Wassergasse zu Mittag aufgrund einer Personenbeschreibung eines Passanten in der Grabengasse angehalten und festgenommen. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.

In einem Drogeriemarkt in der Pfarrgasse wurde ein 32-Jähriger mit Beute im Wert von rund 30 Euro erwischt. Angestellte hatten den Mann zuvor beim Ladendiebstahl beobachtet. Ein Mitarbeiter löste den Alarm aus und verriegelte die Schiebetüre am Eingang. Der Polizei zufolge waren zwei Jackentaschen des Mannes mit Alufolien präpariert, damit die Diebstahlsicherungen der Geschäfte beim Durchschreiten der Schranken den Alarm nicht auslösen. Der Weißrusse war nicht geständig, er wurde in das Gefangenenhaus Wiener Neustadt eingeliefert.