Jahrelang lag ein kleines Grundstück an der B16 am Hauptplatz brach, auf dem sich früher eine Tankstelle befunden hatte. Die Stadtgemeinde Ebreichsdorf musste das Grundstück um 200.000 Euro sanieren und es wurde an dieser Stelle eine moderne E-Tankstelle errichtet, die am Freitag ihrer Bestimmung übergeben wurde.

Neben dem Standort Haupt- und Rathausplatz in Ebreichsdorf können nun auch in Weigelsdorf Elektroautos aufgeladen werden. Verrechnet wird das Laden über Mastro- oder Kreditkarte, aber auch die Bezahlung mittels Smartphone-App ist möglich.

„Ich freue mich, dass Ebreichsdorf bei der Förderung von erneuerbaren Energien weiterhin mit gutem Beispiel vorangeht. Damit setzten wir ein weiteres Zeichen für den Klimaschutz“, so SP-Bürgermeister Wolfgang Kocevar.

„Eine zukunftsweisende Einrichtung, die sich langfristig amortisieren wird“

Die neue E-Tankstelle ist mit Photovoltaik-Anlage ausgestattet und erzeugt somit auch selbst den benötigten Strom: „Eine zukunftsweisende Einrichtung, die sich langfristig durch die Einnahmen aus der Stromerzeugung und der E-Betankung amortisieren wird“, ist SP-Stadtrat Otto Strauss überzeugt.

Die Tankstelle wurde als richtungsweisendes Projekt für den „Climate Star“ eingereicht, einem Wettbewerb des „Klimabündnis Österreich“, bei dem Klimaschutzprojekte ausgezeichnet werden.