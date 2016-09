Unbekannte Vandalen dürften in der Nacht auf Samstag neuerlich auf der Baustelle des neuen Feuerwehrhauses in Weigelsdorf zugeschlagen haben. Sie beschmierten zahlreiche Transparente und Baustellentafeln sowie Mistkübeln. Neben „Danke an die Gemeinde“ wurden auch Hakenkreuze auf Transparente und Mistkübeln geschmiert.