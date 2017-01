Durchwegs positiv bilanziert Badens Geschäftswelt zum Weihnachtsgeschäft. „Es zeigt sich, dass weihnachtlich geschmückte Geschäfte, die die Stimmung gut einfangen konnten, auch ihr Geschäft machten. Besonders gut wirkten sich die Sonntagsöffnungszeiten aus, Baden hat damit ein absolutes Alleinstellungsmerkmal, das auch gezielt beworben wurde und viele auswärtige Kunden in die Stadt brachte“, freut sich VP-Wirtschaftsstadträtin Carmen Jeitler-Cincelli.

In ihrer Funktion als Obfrau des Stadtmarketings erhielt sie auch zahlreiche Rückmeldungen von Badens Wirtschaftstreibenden: „Generell stelle ich fest, dass hochpreisige Angebote weniger gut angenommen wurden – Stichwort teurer Schmuck – günstigere Geschenke hatte das Christkind aber brav eingekauft“, lächelt sie.

"Stadt auch für auswärtige Kunden Magnet"

In dieselbe Kerbe schlägt auch die Leiterin des städtischen WirtschaftsService Dolores David-Fromm: „Die Aktivitäten im Advent wurden sehr gut angenommen. Die Stadt war auch für viele auswärtige Kunden ein absoluter Magnet, wobei das Wetter, das zum Flanieren einlud, der Kauflaune sicher in die Hände spielte“.

Gut angenommen wurden dabei sowohl Einzel- als auch Gemeinschaftsaktionen. Etwa lud die Elektroboutique Alfons zum „Advent schauen…“ ein und durfte sich über reges Interesse ihrer Kundschaft freuen, die neben der Präsentation der neuesten Waren auch mit Anitpasti und Getränken verwöhnt wurden. „Kundenbindung und -Information ist das Um- und Auf. Unsere Kunden kaufen nicht nur eine neue Pfanne, sondern erhalten auch gleich ein Top-Rezept zum Ausprobieren dazu“, weiß Alfons, dass die individuelle Beratung unersetzlich ist.

Service und Beratung nennt auch Christian Prokopp als Erfolgsrezepte in seiner „Gewusst wie…“-Filiale. Zum Einkauf kommen die Kunden gerne persönlich ins Geschäft, um einen Duft oder eine Creme mit allen Sinnen erleben zu können, was im Internet ja nicht möglich ist“, weiß der Geschäftsmann. Renner waren bei ihm in der Weihnachtszeit vielfach Reformartikel. „Gerade Nahrungsergänzungsmittel bzw. Lebensmittel für Allergiker oder bei Unverträglichkeiten sind auch beim Christkind beliebt“.

Lob für das besondere Flair in der Innenstadt

Begeistert vom Badener Weihnachtsgeschäft zeigt sich auch Sabine Golub vom gleichnamigen Wohn-Geschäft in der Wassergasse. „Wir haben zwar keine Vergleichswerte zum Vorjahr. Generell kann aber gesagt werden, dass gerade an den Adventsonntagen viele bewusst nach Baden kommen, um einzukaufen und das besondere Innenstadtflair zu genießen“.

Auch bei ihr steht Beratung an erster Stelle – „wobei wir nicht genau auf die Uhr sehen, um Punkt 18 Uhr zu schließen. Sind noch Kunden da, können diese auch bei Ladenschluss auf beste Beratung vertrauen“, verrät Golub.

Im Vergleich zum Vorjahr sieht Alfons ein leichtes Umsatzplus. „Und das obwohl wir an den Adventsonntagen geschlossen hatten, da ich ohnehin die gesamte Woche selbst im Geschäft stehe“, verrät Alfons. Zufrieden mit den Geschäftsgängen ist auch Prokopp – „wenn die Kunden auch noch ein wenig verhalten sind. Die allgemeine Wirtschaftslage und Unsicherheit, was die Zukunft betrifft, drückte ein wenig auf das Weihnachtsgeschäft. Dennoch sind gezieltes Sortiment und umfassende Beratung umsatzfördernd.“

Dass die Einkaufsstadt Baden mit Beratung und Service punktet, davon ist auch VP-Bürgermeister Stefan Szirucsek überzeugt, der persönlich alle Geschenke in Baden erwarb. „Die Erfahrungen aus dem Advent 2016 nimmt das städtische WirschaftsService gerne auch, um 2017 noch besser zu werden. Unser Ziel heißt, Badens Wirtschaft dort zu unterstützen, wo es am sinnvollsten ist, sodass Kunden und Wirtschaftstreibende gleichermaßen profitieren“.