Dass eine Weinverkostung auch cool sein kann, beweist die Big Bottle Party des Weinfestivals Thermenregion am 30. Mai, das diesmal in Kooperation mit dem Club Vino veranstaltet wird. Die Besucher erwartet im Casino Baden eine Mischung aus Wein, Disco & Soulful House Beats und Live Visuals, die den Raum während des Abends in einem anderen Licht erscheinen lassen.

Zu Gast sind 21 Winzer der Thermenregion. Ausgeschenkt wird im XL-Format aus Großflaschen. Der Abend startet um 19.30 Uhr, Winzer und Weine stehen im Vordergrund, die entspannten Housebeats schwingen im Hintergrund. Dazu begleitet misterSAX mit seinem chilligen Saxofon-Sound.

Um 22.30 Uhr übernehmen die DJs powered by Radio Superfly das Kommando. An den Decks sorgen die Djs Henry (Albertina Passage), Chris Vega (Club Vino Resident) und Solandro (house arrest – Krems) für beste Stimmung. Optisch garniert das internationale Künstlerkollektiv dORNwITTCHEN den Raum. Tickets kosten 15 Euro und beinhalten 5 Euro Begrüßungsjetons des Casino Baden.

Die NÖN verlost 2 mal Tickets: redaktion.baden@noen.at