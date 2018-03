Unter dem Motto „Pilgere auf Ostern zu. Dem Leben entgegengehen“ gibt es im Bezirk Baden die Möglichkeit, an Pilgerwanderungen teilzunehmen. Begleitet werden die Wanderer von ausgebildeten Pilgerbegleitern. Eine davon ist Angelika Miedl aus Weissenbach, passionierte Pilgerin und Kennerin vieler Wanderwege.

Österliches Pilgern erfuhr in den vergangenen Jahren einen regelrechten Boom. Für viele ist das Pilgern wie das wahre Leben. Man erlebt Großartiges in der Natur, dann wiederum kommen Strecken, die mühsam und anstrengend sein können. In der heutigen Gesellschaft, in der so viele auf der Suche nach Sinn und Bestimmung sind, kann dies einen Schritt näher zu Erkenntnissen bringen.

Angelika Miedl schildert ihren Weg so: „Ich kam vor zehn Jahren durch eine Buchpräsentation zum Pilgern. Die ersten kleineren Wanderungen führten mich Schritt für Schritt zu den großen. Schließlich folgte der Jakobsweg durch Spanien sowie Pilgerwege von Wien nach Feldkirch und Mariazell.“

Dem berühmten Zitat von Johann Wolfgang von Goethe „Nur wo du zu Fuß warst, bist du auch wirklich gewesen“ stimmt Miedl zu 100 Prozent zu: „Die Herausforderung liegt darin, unsere Gewohnheiten und die Sicherheit des Alltages, die sogenannte ‚Komfortzone‘ zu verlassen. Das persönliche Erfolgserlebnis ist, nach einem langen Tag bei oft widriger Witterung am Ziel anzukommen.“ Die Pilger erleben die Welt während des Marsches hautnah, oft als Erfahrung in einer Gruppe. Oft spüren die Teilnehmer, dass sie der gemeinsame Weg im Laufe des Tages verändert und neue Impulse brachte.

Interessierte können am 24. März oder 7. April an einer geführten Pilgerwanderung teilnehmen und erste Erfahrungen sammeln. Anmeldungen werden per E-Mail unter der Mailadresse angelikamiedl@gmx.at entgegengenommen.