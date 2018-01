Lisa Makas ist eine der Vorreiterinnen des Damenfußballes im Triestingtal und eine Sportlerin, die aus ihrer Berufung einen Beruf machen konnte.

Aufgrund ihrer großen Erfolge wurde Makas jetzt auch hochoffiziell von ihrer Heimatgemeinde Weissenbach mit dem silbernen Ehrenzeichen ausgezeichnet. Kapellmeister Christian Appinger komponierte dafür sogar einen zünftigen Marsch für Lisa. Der „Lisa Makas Marsch“ wurde nun erstmals präsentiert und fand nicht nur bei der Geehrten großen Gefallen.

Lisa Makas wurde am 11. Mai 1992 in Mödling geboren. Sie verbrachte ihre Kindheit in Weissenbach bei den Eltern, die sie stets förderten und absolvierte eine Lehre als Restaurantfachfrau in Heiligenkreuz. Lisas Steckenpferd war und ist aber der Fußball, den sie bei SC Weissenbach und SC Berndorf trainierte. Nach verschiedenen Vereinen wechselte sie zu Beginn der Saison 2015/16 zum MSV Duisburg und Teamchef Dominik Thalhammer holte sie 2010 in die Nationalmannschaft. Ihr gelang bei der letzten Europameisterschaft im Vorrundenspiel gegen Frankreich der Siegestreffer, doch danach erlitt sie einen Kreuzbandriss und konnte an den restlichen Begegnungen nicht mehr teilnehmen.

Derzeit befindet sich Lisa Makas auf Reha, wird aber demnächst bald wieder mitmischen.