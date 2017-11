Die hiesige Musikmittelschule präsentierte am „Tag der offenen Tür“ das generalsanierte Schulgebäude und zahlreiche Gäste folgten dieser Einladung.

Die Räumlichkeiten, in denen die Schüler in Zukunft modernes Unterrichtsambiente vorfinden werden, konnten eingehend besichtigt werden. Der Tag wurde zu einem vollen Erfolg, denn die Besucher waren von den neu errichteten Gebäudeteilen sichtbar begeistert, genauso wie von den in neuem Glanz erstrahlenden „alten“ Räumlichkeiten.

„4,5 Millionen Euro, die gut angelegt sind in die Zukunft unserer Kinder“, so der sichtlich stolze Mittelschulobmann, Bürgermeister Johann Miedl (ÖVP). Manche der ehemaligen Schüler meinten sogar, dass sie hier noch lieber in die Schule gingen, als zu ihrer eigenen Schulzeit.