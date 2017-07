Wie die Feuerwehr in einer Aussendung bekannt gab,, entzündete am Sonntag bei Weissenbach (Bezirk Baden) "ein junger Mann aus Abenteuerlust und jugendlichem Leichtsinn mitten im Wald ein Lagerfeuer." Aber er verlor bald die Kontrolle über die Flammen...

Ein junger Mann hatte an einem Waldhang in unmittelbarer Nähe zur Mittelschule in der Hollergasse ein Lagerfeuer entzündet. Die Feuerstätte war von der Straße aus nicht zu erkennen, da sie rings um von Sträuchern bewachsen war.

"Was der Mann anscheinend nicht wusste, dass offenes Feuer im Wald strengstens verboten ist und zurzeit, aufgrund der langanhaltenden Hitzeperiode der letzten Tage, die höchste Waldbrandwarnstufe ausgerufen wurde", meldete das Bezirksfeuerwehrkommando (BFK) Baden in einer Aussendung.

Bereits nach kurzer Zeit geriet das Feuer außer Kontrolle, die Flammen breiteten sich rasch über das dürre Gras und das Geäst über den Lagerplatz aus! Versuche, das Feuer selbst mit mitgebrachten Getränken zu löschen, scheiterten. So verständigte der Mann über den Feuerwehrnotruf 122 die Einsatzkräfte. Gegen 21.20 Uhr erreichte der Alarm "Waldbrand (Alarmstufe B2) in der Hollergasse" die Freiwilligen Feuerwehren Weissenbach an der Triesting und Neuhaus, die mit sechs Fahrzeugen und 38 Mitgliedern ausrückten.

Die ersten Tanklöschfahrzeuge waren schnell zur Stelle. Der junge Mann erwartete die Mannschaft bereits und zeigte den Weg zur Feuerstelle. Brandrauch lag in der Luft.

Der Einsatzort war circa 200 Meter abseits der Straße, an einem steilen Hang. Aufgrund der Unzugänglichkeit des Geländes rückten die ersten Löschtrupps, ausgerüstet mit tragbaren Feuerlöschern und Kübelspritzen, zum Brandherd aus.

Das Feuer, dass sich im Wind bereits seinen Weg zu den umliegenden Sträuchern gesucht hatte, konnte von den Einsatzkräften rasch unter Kontrolle gebracht und abgelöscht werden. Auch Glutnester im ausgetrockneten Waldboden konnten mit Schanzwerkzeug lokalisiert und ebenfalls abgelöscht werden.

"Der Notruf kam gerade noch rechtzeitig", informierte der Einsatzleiter der Feuerwehr Weissenbach. "Wenig später wäre der Einsatz vermutlich nicht so glimpflich abgelaufen." Der junge Mann wurde von den Polizei-Beamten zu einem Verhör auf die Dienststelle gebracht. Ihm droht nun eine Anzeige.

