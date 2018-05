Es handelt sich um zwei Mountainbikes der Marken Genesis und Colorado. Die Fahrräder wurden im Zeitraum von 1. bis 21. April 2018 am Bahnhof in Baden gestohlen. Die Besitzer werden gebeten, sich bei der Kriminalabteilung der Stadtpolizei Baden unter der Telefonnummer 02252/400-435 oder via E-Mail polizei@baden.gv.at zu melden.