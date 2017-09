Bei dem Unfall gab es nach Angaben der Feuerwehr fünf Tote und zwei Schwerverletzte. "Unter den Opfern sind auch Kinder", sagte Feuerwehrsprecher Franz Resperger. Verunfallt war ein Van mit ausländischem Kennzeichen. "Der Wagen dürfte auf die Leitschiene aufgefahren sein, von dort hob das Auto ab und wurde gegen einen Brückenpfeiler katapultiert", schilderte Resperger.



Weitere Wagen waren nicht am Unfall beteiligt. Die Einsatzkräfte waren am Sonntagvormittag mit einem Großaufgebot an Ort und Stelle. Darunter waren auch zwei Notarzt- und ein Polizeihubschrauber. Die Wiener Außenringautobahn (A 21) in Fahrtrichtung Wien ist nach Feuerwehrangaben mindestens noch bis 10.30 Uhr gesperrt.