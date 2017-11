Woodmonkey Fitness, Produkt: “My box to go".

Mein Unternehmen in wenigen Sätzen

die My box to go ist das kleinste Fitness Center der Welt. In einer Holzbox mit den Abmessungen 30 x 40 x 60 cm, die gleichzeitig als Jumpbox oder Stepper verwendbar ist, befinden sich drei Wackelbretter, auch der Deckel der Kiste ist als Wackelbrett verwendbar. Je nach Kundenwunsch kann die Box mit Sprungschnüren, Rubber Bands, Kettlebells, Jonglierbällen und Ähnlichem bestückt werden.

Meine Motivation

Motivation der Firmengründung war es, eine möglichst einfache und kostengünstige Möglichkeit für eine möglichst breite Masse zu schaffen, um diverse gesundheitliche Defizite auszugleichen. Vor allem für den Bereich Krankheiten des passiven Bewegungsapparates ist das Trainingskonzept bestens geeignet, aber auch im Bereich Herz-, Kreislauf- und Gefäßerkrankungen leistet die Box ausgezeichnete Dienste. Dies wird auch von führenden Physiotherapeuten wie z.B. im IMSB unter der Leitung von Prof. Hans Holdhaus bestätigt.