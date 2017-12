mRaP Gmbh - helloCash und BookGoodLook.

Mein Unternehmen in wenigen Sätzen

Wir bieten die günstigste Registrierkasse in Österreich, die allen gesetzlichen Bestimmungen entspricht! Innerhalb von 2 Jahren sind wir zum Marktführer im Bereich Online Registrierkasse geworden. Neben der Registrierkasse bieten wir Kunden im Bereich Beauty auch unsere Online Buchungsmöglichkeit mit Kalenderverwaltung an.

Meine Motivation

Wir sind ein junges dynamisches Team in Wieselburg und haben in den letzten 2-3 Jahren sehr viel bewegt in Österreich. Wir wollen gerne beliebtester Jungunternehmer sein, da wir vieles für unsere Kunden machen und im Bezirk aktiv sind.

www.hellocash.at, www.bookgoodlook.com