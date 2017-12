Was ihr Wollt! Das Näh- und Strickcafé.

Mein Unternehmen in wenigen Sätzen

Bei mir gibt es Wolle & Garne, Näh- und Strickzubehör und Wäsche für Damen & Herren. Eine Änderungsschneiderei sowie Handarbeitskurse für Erwachsene und Kinder runden das Angebot ab.

Meine Motivation

Ich meinen KundInnen die Freude am Handarbeiten vermitteln und auch AnfängerInnen beratend zur Seite stehen, damit sie lange Freude am Selbstgemachten haben. In meinen Kursen zeige ich neue und altbekannte Techniken, damit das Wissen weitergegeben wird.

www.wasihrwollt.cc