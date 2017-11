Fenster und Türen - Instandhaltung und Reparatur.

Mein Unternehmen in wenigen Sätzen

Reparatur, Service und Wartung von Schließmechanismen und Dichtungen an Türen und Fenstern, Einbau von einbruchshemmenden Mechanismen, Reparatur von Rolladen, Montage von Fliegenschutz, kurz alles was an Fenster und Türen zu tun ist, damit sie ihre Funktion bestmöglich ausüben können.

Meine Motivation

Dem Kunden ein Lächeln ins Gesicht zaubern! Der Kunde muss zufrieden sein, das ist die beste Werbung (Mundpropaganda). Leitsatz: "Auch das Unmögliche möglich machen, nur Wunder dauern etwas länger..." Habe schon oft von Kunden gehört, dass die Türen und Fenster noch nie so gut geschlossen haben oder so leichtgängig waren wie nach der Reparatur, das motiviert ungemein.

www.fensterrep.at