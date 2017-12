LINOS Marketerei. Schönes für Hund & Heim.

Mein Unternehmen in wenigen Sätzen

In LINOS Marketerei - eine kleine feine Hundeboutique für das Leben mit und rund um den Hund - findet man nichts, was es in großen Heimtierketten gibt, sondern angesagte Labels aus kleinen Manufakturen und trendige Lifestyle Produkte für Hund & Mensch.

Meine Motivation

Mit Linos Marketerei habe ich mir meinen Traum von einem Laden, in den Menschen kommen und glücklich nachhause gehen erfüllt. Zusammen mit Lino, dem kleinen Chef & wichtigsten Produktester, möchten wir unseren Kunden tolle Produkte in ansprechendem Design aus ausgewählten Manufakturen und in Top-Qualität anbieten und mit unserem Ladenkonzept einen Wohlfühlort für Zwei- & Vierbeiner schaffen.

www.facebook.com/LinosMarketerei