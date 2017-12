Andreas Berger: dasRIFF.

Mein Unternehmen in wenigen Sätzen

Fachgeschäft für Meerwasseraquaristik mit tollen Onlineshop und Lebendtierversand in ganz Österreich und Deutschland. Aquarien, Technik, Fische und Korallen direkt in einem Fachgeschäft mit mehr als 12 Jahren Erfahrung. Laufend Import von Fischen und Korallen aus der ganzen Welt. Vorort Beratung und Planung sowie Aufbau Ihres neuen Aquariums direkt vom Profi.

Meine Motivation

„Da ich schon als Kind begeistert von der Aquaristik war habe ich im November 2016 mich in diesem Bereich selbständig gemacht und möchte mein Wissen an meine Kunden weitergeben. Die Geschäftsidee schwebte mir schon vor einigen Jahren im Kopf, jedoch gab es keine passenden Geschäftslokale so wie ich sie mir vorstellte. Ich habe mich im Vorfeld beim Arbeitsmartkservice und beim RIZ informiert und muss mich für diese tolle Hilfe sehr bedanken. Ich habe mir bewusst den Standort Maria Enzersdorf für mein Unternehmen ausgesucht da es hier für viele Kunden aus dem Raum Mödling und Umgebung keine Alternativen gibt“, so der Gründer.

Bei das RIFF bekommt man alles was man für das tolle Hobby Meerwasseraquaristk benötigt. Laufend neue Importe von wunderschönen Fischen und Korallen aus der ganzen Welt. Toller Onlineshop mit Lebendtierversand steht dem Kunden ebenso zur Verfügung. Zu seinen Kunden zählen Privatkunden aber auch Hotels, Banken, Arztpraxen etc. Andreas Berger bietet detaillierte Einschulungen, hat aber auch Kunden welche ihr Aquarium ausschließlich von ihm betreuen lassen.

www.dasriff.at