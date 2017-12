Barbara Brandstetter: Benefit Büroservice GmbH.

Mein Unternehmen in wenigen Sätzen

"Wir nehmen Ihre Anrufe in Ihrem Namen entgegen – so wie Ihr eigenes Sekretariat es tun würde." Unsere 4 Produktpakete richten sich an Geschäftskunden und beinhalten ein umfangreiches Telefonservice, darunter unseren Online-Briefversand und das Inkassoservice. Mit unserer App kann der Kunde seine Rufumleitung im Handumdrehen aktivieren / deaktivieren.

Meine Motivation

Die Idee für das Benefit Büroservice wurde aus der langjährigen Erfahrung im Kundenservice und den damit einhergehenden Erkenntnissen geboren. Mit dem Ziel, österreichischen Klein- und Mittelbetrieben bestmögliche Kundenservice-Qualität zu einem effizienten Preis zu bieten.

https://www.benefit-bueroservice.at/