Barbara Krenek: seso e.U..

Mein Unternehmen in wenigen Sätzen

seso - sanitas est summa opulentia, bedeutet "Gesundheit ist der größte Reichtum". Und genau darum dreht sich alles bei der Firma seso, welche in 2 Bereiche geteilt wird. sesomed: Ernährungswissenschaftliche Beratung und Begleitung rund um das Thema Ernährung. Angefangen von Messung der Körperzusammensetzung, Gewichtsmanagement, Seminare, Vorträge, bis hin zur betrieblichen Gesundheitsförderung von Mitarbeitern in Unternehmen. Bei uns gibt es Ernährungswissen und KEINE Ernährungs-Märchen!

sesoTee: Aktuell bieten wir das größte Sortiment - nicht aromatisierter Teemischungen - in ganz Österreich an. Tee und Kräuter - Gesundheit aus der Natur, das ist es, was uns zusätzlich so besonders macht. Unsere Leidenschaft geht sogar so weit, dass wir alle unsere Tees per Hand einwiegen, verpacken und etikettieren. Unsere Vision: Jeden Tag im Bewusstsein zu leben, dass richtige Ernährung und Bewegung dazu beitragen, uns gesund altern zu lassen, um sich dauerhaft an einem positiven Lebensgefühl zu erfreuen.

Meine Motivation

Unsere Leidenschaft ist das Thema Ernährung. Unsere Motivation und unser Antrieb ist der Erfolg mit den Menschen. Deren Leben wieder lebenswerter zu machen ist unser Ziel.

www.sesomed.at