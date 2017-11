Barbara Snizek: Handschreiberei.

Mein Unternehmen in wenigen Sätzen

Mein Unternehmen Handschreiberei bietet ein neues Angebot in Österreich. Meine Mitarbeiter fertigen mit ihren individuellen Handschriften kleine Kunstwerke. Mittlerweile beschriften über 90 Personen Kuverts, Tischkärtchen, Einladungen, Dankeskarten und vieles mehr. Dabei sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Zum Kundenkreis des niederösterreichischen Unternehmens zählen Privatpersonen genauso wie Unternehmen, die ihrem Schreiben eine persönliche und einzigartige Note verleihen möchten.

Handbeschriftete Kuverts fallen in der Flut an gedruckten Informationen sofort auf. Sie erwecken Aufmerksamkeit und Neugier und laden zum Öffnen und Lesen ein. „Die Wertigkeit von handgeschriebenem Briefgut ist im Gegensatz zu elektronischer oder gedruckter Post eine viel höhere, denn sie erzählt von Kreativität und Exklusivität“ ist Barbara Snizek von ihrer Idee überzeugt.

Meine Motivation

Ich möchte meine Ideen so umsetzen, wie ich es mir vorstelle und bemühe mich, meine Kunden in der Qualität zu betreuen, die mir wichtig ist. Jeder Auftrag ist eine neue Herausforderung und einzigartig. Mit unseren handgeschriebenen Kunstwerken zaubern wir ein Lächeln in die Gesichter unserer Kunden. Das motiviert jeden Tag..

www.handschreiberei.com